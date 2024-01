Naisajakirjanike liit valis "Savvusanna sõsarad" parimaks dokumentaalfilmiks

New Yorgis baseeruv rahvusvaheline naisajakirjanike liit on iga-aastaseid auhindu jaganud 17 aastat. Auhind esindab professionaalsete naiskriitikute vaatenurki filmidele ja kinokultuurile filmimaailmas, kus naisfilmitegijate ja -kriitikute arvamus on endiselt alaesindatud. Auhinnale saavad kandideerida naiste tehtud ning naistest rääkivad filmid. Parima dokumentaalfilmi auhind läks jagamisele "Savvusanna sõsarate" ja Matthew Heinemani "Ameerika sümfoonia" vahel.

Režissöör Anna Hints pühendas auhinna naiste häälele – et see oleks senisest tugevamalt filmimaailma eri valdkondades, sealhulgas filmikriitikas, festivalide žüriides ning filmimaailma poliitikas, esindatud.

"Naiste hääl on "Savvusanna sõsarates" olulisel kohal, mistõttu on mul nii hea meel, et naisfilmikriitikud meie filmi nii vägevalt tunnustavad. Kahjuks on paljudes maailma paikades naised ikka veel alla surutud – see peab muutuma. Ma usun, et maailm saab hoolivamaks, kui me laseme naiste häälel meeste kõrval võrdse austusega kõlada," sõnas Hints.

"Savvusanna sõsarate" produtsent Marianne Ostrat lisas, et rahvusvaheline naisfilmiajakirjanike auhind taaskinnitab, et "Savvusanna sõsarad" on USA-s oma toetajaskonna leidnud ning on oma sihtgrupi hulgas kõrgelt hinnatud.

"On suur au võita see auhind konkurentsis nelja väga tugeva dokumentaalfilmiga, millest kõiki peetakse tõenäolisteks peatseteks Oscar nominentideks ning rõõm jagada auhinda "Ameerika sümfooniaga"," rõõmustas Ostrat.

Lisaks muule on "Savvusanna sõsarad" esimese Eesti filmina nomineeritud ka Ameerika Produtsentide Gildi (PGA) auhinnale väljapaistva produtsenditöö eest täispika dokumentaalfilmi kategoorias. Ostrati sõnul seisnes "Savvusanna sõsarate" produtseerimine väga paljus vahetu suitsusauna kogemuse, režissöör Anna Hintsi intuitsiooni ning filmitiimi loomingulise protsessi usaldamisel ning selle võimalikult väheses kontrollimises ja survestamises.

"Olen väga õnnelik, et see üliprestiižne tunnustus tuleb niivõrd isikliku, intuitiivse, ühtaegu väljakutseterohke ja samas lihtsa ja inimliku produktsiooniprotsessi eest," sõnas Marianne Ostrat. PGA auhinna saaja selgub 25. veebruaril Los Angeleses.

Sel nädalal viibivad Anna Hints, operaator Ants Tammik ja Marianne Ostrat New Yorgis, kus 12. jaanuaril toimub Cinema Eye Honors auhinnatseremoonia. "Savvusanna sõsarad" on nomineeritud neljas kategoorias: väljapaistev debüütfilm, operaatoritöö, helikujundus ja publikuauhind.