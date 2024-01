Critics Choice Awardsil pälvis enim preemiad "Oppenheimer"

USA kriitikute ühingu aastaauhindade jagamisel võitis enim preemiaid Christopher Nolani "Oppenheimer". Võidetud kaheksa auhinna sekka kuulus teiste seas tunnustus parima mängufilmi, režissööri ja meeskõrvalosa (Robert Downey Jr.) eest.

"Barbie" pälvis kuus auhinda, nende seas preemiad parima komöödiafilmi ja parima laulu eest ("I'm Just Ken").

Parima naispeaosa auhinna võitis Emma Stone rolli eest filmis "Vaesekesed" ja mõneti üllatuslikult parima meespeaosa Paul Giamatti ("Mahajäänud").

Teleauhindade jagamisel osutusid suurimateks võitjateks "Succession", mis viis koju kolm auhinda ning "The Bear" ja "Beef", mis pälvisid mõlemad neli preemiat.

Film

Parim mängufilm: "Oppenheimer"

Parim meespeaosa: Paul Giamatti — "Mahajäänud" ("The Holdovers")

Parim naispeaosa: Emma Stone — "Vaesekesed" ("Poor Things")

Parim meeskõrvalosa: Robert Downey Jr. — "Oppenheimer"

Parim naiskõrvalosa: Da'Vine Joy Randolph — "Mahajäänud" ("The Holdovers")

Parim noornäitleja: Dominic Sessa — "Mahajäänud" ("The Holdovers")

Parim näitlejateansambel: "Oppenheimer"

Parim režissöör: Christopher Nolan — "Oppenheimer"

Parim algupärane stsenaarium: "Barbie" — Greta Gerwig, Noah Baumbach

Parim kohandatud stsenaarium: "American Fiction" — Cord Jefferson

Parim operaatoritöö: Hoyte van Hoytema – "Oppenheimer"

Parim produktsioonidisain: Sarah Greenwood, Katie Spencer – Barbie

Parim montaaž: Jennifer Lame – "Oppenheimer"

Parim kostüümidisain: Jacqueline Durran – "Barbie"

Parim grimm: "Barbie"

Parimad eriefektid: "Oppenheimer"

Parim komöödiafilm: "Barbie"

Parim animafilm: "Spider-Man: Across the Spider-Verse"

Parim võõrkeelne film: "Kukkumise anatoomia" ("Anatomy of a Fall")

Parim laul: "I'm Just Ken" – "Barbie"

Parim originaalmuusika: Ludwig Göransson – "Oppenheimer"

Televisioon

Parim draamasari: "Succession" (HBO | Max)

Parim meespeaosa draamasarjas: Kieran Culkin – "Succession" (HBO | Max)

Parim naispeaosa draamasarjas: Sarah Snook – "Succession" (HBO | Max)

Parim meeskõrvalosa draamasarjas: Billy Crudup – "The Morning Show" (Apple TV+)

Parim naiskõrvalosa draamasarja: Elizabeth Debicki – "The Crown" (Netflix)

Parim komöödiasari: "The Bear" (FX)

Parim meespeaosa komöödiasarjas: Jeremy Allen White – "The Bear" (FX)

Parim naispeaosa komöödiasarjas: Ayo Edebiri – "The Bear" (FX)

Parim meeskõrvalosa komöödiasarjas: Ebon Moss-Bachrach – "The Bear" (FX)

Parim naiskõrvalosa komöödiasarjas: Meryl Streep – "Only Murders in the Building" (Hulu)

Parim lühisari: "Beef" (Netflix)

Parim telefilm: "Quiz Lady" (Hulu)

Parim meespeaosa lühisarjas või telefilmis: Steven Yeun – "Beef" (Netflix)

Parim naispeaosa lühisarjas või telefilms: Ali Wong – "Beef" (Netflix)

Parim meespeaosa lühisarjas või telefilmis: Jonathan Bailey – "Fellow Travelers" (Showtime)

Parim naiskõrvalosa lühisarjas või telefilmis: Maria Bello – "Beef" (Netflix)

Parim võõrkeelne sari: "Lupin" (Netflix)

Parim animasari: "Scott Pilgrim Takes Off" (Netflix)

Parim jutusaade: "Last Week Tonight with John Oliver" (HBO | Max)

Parim püstijalakomöödia: "John Mulaney: Baby J" (Netflix)