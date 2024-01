USA filmikriitikud valisid aasta parimaks filmiks "Eelmised elud"

USA filmikriitikute auhindu anti tänavu välja 58. korda. Celine Songi romantiline draama lapsepõlve sõpradest, kes täiskasvanutena taaskohtuvad, valiti kriitikute poolt aasta parimaks filmiks.

Andrew Scott võitis parima meespeaosa auhinna oma rolli eest draamafilmis "Kõik me võõrad". Kõrvalosa preemia pälvis Charles Melton filmis "May December".

Naispeaosa auhinna võitis saksa näitleja Sandra Hüller enda rollide eest filmides "Kukkumise anatoomia" ja "Zone of Interest". Parima naiskõrvalosa auhind läks Da'Vine Joy Randolphile rolli eest filmis "The Holdovers".

Võitjad:

Parim mängufilm: "Eelmised elud"

Parim stsenaarium: Samy Burch, "May December"

Parim meespeaosa: Andrew Scott, "Kõik me võõrad"

Parim meeskõrvalosa: Charles Melton, "May December"

Parim operaatoritöö: Rodrigo Prieto, "Lillekuu tapjad"

Parim naispeaosa: Sandra Hüller, "Kukkumise anatoomia" ja "The Zone of Interest"

Parim naiskõrvalosa: Da'Vine Joy Randolph, "The Holdovers"

Parim eksperimentaalne film: Jean Luc-Godard, "Trailer of a Film That Will Never Exist: Phony Wars"

Filmipärandi auhind: Criterion Channel

Filmipärandi auhind: Facets, Kim's Video, Scarecrow Video ja Vidiots

Eriline märkimine USA kinolevisse jõudva filmi kohta: Victor Erice,"Close Your Eyes"