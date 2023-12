Martin Scorsese pälvib Berliini filmifestivalil elutööpreemia

Berliini filmifestivali juhtide Carlo Chatriani ja Mariëtte Rissenbeeki sõnul on Scorsese võrreldamatuks eeskujuks kõigile, kes peavad kino kunstivormiks, mille abil anda edasi üheaegselt isiklikku, kuid samas universaalset lugu.

"Tema filmid on saatnud meid vaatajate ja inimestena, tema tegelased on elanud ja kasvanud koos meiega, tema vaade ajaloole ja inimkonnale on aidanud meil mõista ja mõelda selle peale, kes me oleme ja kust me tuleme," sõnasid Chatriani ja Rissenbeek.

Scorsesel on Berliini filmifestivaliga pikk side. Seal on linastunud sellised tema filmid, nagu "Raging Bull", "Cape Fear", "Gangs of New York", "Shutter Island" ja "The 50 Year Argument".

Scorsese uusim film "Lillekuu tapjad" pälvis tänavustel Kuldgloobustel seitse nominatsiooni ning on ennustatavalt tegemas tugevat tulemust ka Oscarite nimekirjas. Kokku on Scorsese filmid kogunud aastate peale 91 Oscari nominatsiooni ja 20 võitu.

Eelnevatel aastatel on elutöö Kuldkaru pälvinud Steven Spielberg (2023), Isabelle Huppert (2022), Helen Mirren (2020), Charlotte Rampling (2019), Willem Dafoe (2018).