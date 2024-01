Richard-Erik Järvi: "Oppenheimer" tabas igas mõttes märklauda

Diener ja Järvi usuvad, et parima filmi auhinna pälvib Christopher Nolani "Oppenheimer", mille eest Nolan nende arvates ka parima lavastaja kuldmehikese koju viib.

"Auhinnahooaja praegune kuld ei ole andnud sõnaõigust ühelegi teisele konkurendile," märkis Diener. "Kui "Oppenheimerit" vaadata, siis see on justkui igast tahust oma märklaua pihta löönud – head rollid, hea tehniline produktsioon, lugu, kõik läks justkui täppi," märkis Järvi.

Parima naispeaosatäitja roll võib Järvi arvates minna Emma Stone'ile soorituse eest filmis "Vaesekesed". "Emma Stone on nii meeletult julge, olles ammu näitleja olnud, mõjub ta siin värskelt," kiitis ta.

Diener aga usub, et parimaks naispeaosatäitjaks valitakse Lily Gladstone rolli eest filmis "Lillekuu tapjad". "Emma puhul on see roll meil palju rohkem pinnal, palju rohkem nähtav, Gladstone'i puhul on kindlasti palju rohkem pinna all peidus," märkis Järvi.

Dieneri arvates pälvib parim meespeaosatäitja auhinna Paul Giamattis soorituse eest filmis "Mahajäänud". "Kui Cillian Murphy puhul võib tajuda, et akadeemia või kogu filmitegemise ringkond austab teda, siis Giamattit armastatakse. Ta on selline eluaegne karjääriredelil vaikselt ülespoole pürginud sinikraest näitleja, kes alustab kõrvalosadega ja siis poeb vaikselt nende rollidega inimeste südamesse. Pluss akadeemial on vaja kollektiivselt maha pesta see häbi, et kunagi filmi eest "Külili", mis on võib-olla üks paremaid selle sajandi rollisooritusi üldse, ta ei sattunud üldsegi nominentide hulka," arutles Diener.

Järvi usub, et parim meespeaosatäitja auhinna saab "Oppenheimeris" mänginud Cillian Murphy. "See lihtsalt on tema parim roll olnud," selgitas ta. "Kui vaadata seda filmi ainult Cillian Murphy rollisooritusest, siis seal on kõike, ja kui vaadata Cillian Murphy intervjuusid, mis ta pärast seda filmi on andnud, siis see on talle korda läinud, see on teda isegi kuidagi muutnud," märkis Järvi.