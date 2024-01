"Ant-Manist" sai esimene Kuldvaarikatele nomineeritud Marveli film

Lisaks Oscari nominentidele selgusid sel nädalal ka aasta halvimate filmide auhindade ehk Kuldvaarikate nominendid. Enim nominatsioone pälvis märulifilm "Palgasõdurid 4". Nominatsioone kogus ka Marveli "Sipelgamees ja vapsik: kvantmaania", mis tegi ajalugu sellega, et sai esimeseks Marveli filmiks, mis eales Kuldvaarika nominatsiooni on pälvinud.

Enim nominatsioone korjanud "Palgasõdurid 4" ("Expend4bles") pälvis seitse nominatsiooni. Teist kohta jagavad viie nominatsiooniga õudusfilmid "Vaimude väljaajaja: Usklik" ning karupoeg Puhhist vändatud slasher "Winnie the Pooh: Blood and Honey".

Superkangelase filmid "Shazam! Jumalate raev" ning "Sipelgamees ja vapsik: kvantmaania" ("Ant Man & The Wasp: Quantumania") pälvisid mõlemad neli nominatsiooni.

"Ant-Mani" juures on märkimisväärne see, et sellest sai esimene Marveli film, mis eales Kuldvaarikatele nomineeritud. Michael Douglase ja Bill Murray kõrvalosad hinnati mõlemad ühtedeks aasta halvimateks. Lisaks pälvis film nominatsiooni halvima järjefilmi ja režissööri (Peyton Reed) kategooriates.

Esialgu oodati Marveli poolt, et filmist saab suurima kassatuluga "Sipelgamehe" film, kuid läks hoopis vastupidi. Filmi üheks suuremaks probleemiks on lisaks halvale näitlejatööle hinnatud ka tema eriefekte.

Kuldvaarikaid jagatakse Oscarite auhinnagala eelõhtul 9. märtsil.

Kõik nominendid:

Halvim film

"The Exorcist: Believer"

"Expend4bles"

"Meg 2: The Trench"

"Shazam! Fury of the Gods"

"Winnie the Pooh: Blood and Honey"

Halvim meespeaosa

Russell Crowe / "The Pope's Exorcist"

Vin Diesel / "Fast X"

Chris Evans / "Ghosted"

Jason Statham / "Meg 2: The Trench"

Jon Voight / "Mercy"

Halvim naispeaosa

Ana de Armas / "Ghosted"

Megan Fox / "Johnny & Clyde"

Salma Hayek / "Magic Mike's Last Dance"

Jennifer Lopez / "The Mother"

Dame Helen Mirren / "Shazam! Fury of the Gods"

Halvim naiskõrvalosa

Kim Cattrall / "About My Father"

Megan Fox / "Expend4bles"

Bai Ling / "Johnny & Clyde"

Lucy Liu / "Shazam! Fury of the Gods"

Mary Stuart Masterson / "Five Nights at Freddy's"

Halvim meeskõrvalosa

Michael Douglas / "Ant Man & The Wasp: Quantumania"

Mel Gibson / "Confidential Informant"

Bill Murray / "Ant Man & The Wasp: Quantumania"

Franco Nero (as "The Pope") "The Pope's Exorcist"

Sylvester Stallone / "Expend4ables"

Halvim ekraanipartnerlus

Ükskõik millised kaks halastamatutest palgasõduritest / "Expend4bles"

Ükskõik millised kaks raha-ahnet investorit, kes annetasid 400 miljonit dollarit "Vaimude väljaajaja" uusversiooni tegemiseks.

Ana de Armas ja Chris Evans (kes põrusid lavalise keemia tunnis) / "Ghosted"

Salma Hayek ja Channing Tatum / "Magic Mike's Last Dance"

Puhh ja Notsu verejanuliste mõrtsukatena / "Winnie the Pooh: Blood and Honey"

Halvim eellugu, uusversioon, rip-off või järjefilm

"Ant Man & The Wasp: Quantumania"

"The Exorcist: Believer"

"Expend4bles"

"Indiana Jones ja saatuse seier"

"Winnie the Pooh: Blood and Honey"

Halvim režissöör

Rhys Frake-Waterfield / "Winnie the Pooh: Blood and Honey"

David Gordon Green / "The Exorcist: Believer"

Peyton Reed / "Ant Man & the Wasp: Quantumania"

Scott Waugh / "Expend4bles"

Ben Wheatley / "Meg 2: The Trench"

Halvim stsenaarium

"The Exorcist: Believer"

"Expend4bles"

"Indiana Jones ja saatuse seier"

"Shazam! Fury of the Gods"

"Winnie the Pooh: Blood & Honey"