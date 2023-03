Eesti kaastootmisel valminud "Teekond emaga" jõuab ka Suurbritannia publiku ette

Poola leviõigused on filmile võtnud Varssavis baseeruv Aurora films, teatas Variety. Islandi režissööri Hilmar Oddssoni vändatud filmi Saksa ja Šveitsi leviõigused kuuluvad levifirmale Prokino.

"Teekond emaga" vähemuskaastootja oli Marianne Ostrat ja film valmis meie tagasimaksefondi Film Estonia toel. Filmi helilooja Tõnu Kõrvits võitis PÖFFil auhinna parima filmimuusika eest.

Produtsent Marianne Ostrat ütles ERR-ile, et peaaegu kogu Euroopa on leviõiguste osas kaetud. "Berliini filmituru ajal müüdi õigused Saksamaale ja Šveitsi, nüüd siis Poola, Suurbritannia ja Tšehhi on müüdud, Slovakkia minu arust ka," sõnas ta ja lisas, et "Teekond emaga" oli aeglase stardiga, aga tal on hea meel, et film on nüüd müükide osas hoo sisse saanud. "Ma olen positiivselt üllatunud."

Tema sõnul on oluline ka see, et need leviõigused garanteerivad ka kinolevi. "See on väga oluline, kuna paljud lähevad otse eri platvormidele, aga see film väärib suurt ekraani, sest kinolinal on kõige parem kogeda ka seda Eesti tegijate tehtud tööd ehk montaaži, helirežiid ja muusikat."