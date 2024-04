Tallinna Linnateatris esietendub Alessandro Baricco mononäidend "Novecento"

"Novecento" tähendab itaalia keeles üheksasada ja on ühtlasi väljend, millega viidatakse 20. sajandile. "Novecento" räägib legendi ühest erilisest pianistist Danny Boodmann T. D. Lemon Novecentost.

Kahe maailmasõja vahel seilas Euroopa ja Ameerika vahel võimas ookenilaev Virginian. Laeva reisijaskonna hulgast võis leida nii luksuskajutisse majutatud aristokraate kui ka võlgade eest Ameerikasse põgenevaid meeleheitel emigrante. Tolleaegsete suurlaevade meeskonda kuulus ka džässorkester, mille muusikud esinesid nii kõrgema klassi reisijatele kui ka lõbustasid end madalamate klassidega koos musitseerides. Oma erakordse loomuliku klaverimänguandega paistis muusikute hulgast eriti silma just Novecento, kes olla olnud kõigi maade parim pianist.

"Naudin ise teatris kõige rohkem lugusid, mis on liigutavad ja raputavad ning räägivad samal ajal teravalt ja ausalt inimeseks olemise keerukustest. Just selline materjal on "Novecento" ja see köitis mind filmi nägemise järel koheselt," kommenteeris lavastaja Diana Leesalu. "Tõsiasi, et filmi aluseks oli mononäidend tegi minu kui lavastaja elu vaid lihtsamaks. Lavastuses on oluline koht ka muusikal ja õnneks on meie trupis muusikaliselt väga andekas näitleja Jan Ehrenberg, kellega on lausa lust seda tööd koos teha."

Ehrenbergi hinnangul on Novecento pooleldi müstiline, kuid siiski usutavuse piiril seisev tegelane.

Baricco näidend on näitleja sõnul väga poeetiline ja ilus, aga samas ka tugeva psühholoogilise põhjaga. "Tal on mõlemad pooled hästi esindatud, nii traagiline kui ka koomiline pool, temas on kõike," märkis Ehrenberg.

Näidendi on itaalia keelest tõlkinud Vahur-Paul Põldma, lavastuse kunstnik on Martin Mikson, valguskunstnik Emil Kallas, helilooja, muusikaline kujundaja ja helikujundaja Ardo Ran Varres, koreograaf Ingmar Jõela ning klaverikonsultant Joel Rasmus Remmel.