Jan Ehrenberg: monolavastuses publiku ette astumine mind ei hirmuta

"Novecento" räägib legendi pianistist Danny Boodmann T. D. Lemon Novecentost, kes tegi muusikuna karjääri ookeanilaeval Virginian, kust ta väidetavalt kunagi ei lahkunud.

Lavastaja Diana Leesalu valis Jan Ehrenbergi mängima mitmel põhjusel. "Pisemat sorti põhjus on see, et Jan on meie teatris uus näitleja ja tundus lihtsalt hästi põnev uue näitlejaga koostööd teha. Suurem põhjus on see, et minu arvates sobib Jan väga hästi selle jutustaja tüübiga, kes seda legendi räägib. Kolmas väga suur põhjus on see, et Jan on väga musikaalne näitleja – ta mängib pilli, laulab, tantsib. Nii tundus, et kõik see, mis Janis peidus on, on selle loo jutustamiseks väga hea," selgitas Leesalu.

Jan Ehrenberg on muusikaga kokku puutunud kogu elu. Monolavastusega publiku ette astumine noort näitlejat ei hirmuta. "Ma ei saa öelda, et ma oleks kuidagi eriliselt närvis. Mul oli eelmisel hooajal võimalus mängida lavastuses "Poiss, kes nägi pimeduses" ja selles lavastuses on sarnane stiil – ma räägin otse publikusse. Nii et esimene silmast silma publikuga kohtumine oli juba seal ja see oli suurem eneseületus," meenutas ta.

Eneseületusi on Ehrenbergil sellel hooajal olnud veel, nii jõudis jaanuarist lavale tema debüütlavastus "Kolemees". Esimene lavastajakogemus oli kokkuvõttes positiivne, kuigi stressirohke.

"Eks paljud asjad olid rasked, sest ma tegin neid esimest korda. Ma võib olla ei suutnud mingeid asju ette näha, millega lavastaja kõik tegelema peab – erinevad graafikud, kõik kostüümiproovid, kunstiline pool. Neid kohustusi on hästi palju. Iga hetk võib midagi jälle ette tulla, tekib mingi olukord, mis on vaja ära lahendada – sa oled kogu aeg selles protsessis täiesti sees," sõnas ta.