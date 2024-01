Lavastajadebüüdi teinud Ehrenberg: kõik elus ei pea vaatamiseks väljas olemas

Laupäeval esietendub Tallinna Linnateatris Saksa näitekirjaniku Marius von Mayenburgi "Kolemees", millega teeb lavastajadebüüdi linnateatri näitleja Jan Ehrenberg.

Teist hooaega Tallinna Linnateatris näitlejana töötav Ehrenberg lõpetas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 29. lennu 2020. aastal. Ehrenberg sõnas, et soov lavastada tekkis tal juba lavakunstikoolis õppides. "Umbes poolteist aastat tagasi, mil see materjal minuni jõudis, tundus, et nüüd võiks kätt proovida."

Lavastaja sõnul räägib "Kolemees" targa, aga koleda mehe elust ja väljavaadetest ühiskonnas, mis väärtustab välist fassaadi ja väljapaneku väärtust üha enam.

"See püstitab ka küsimuse, et kui me ühiskonnana liigume sinna poole, kus kõik peab olema nähtav, esitletud, presenteeritud, kas on ka midagi sellist, mis võib inimeses seetõttu kaduma minna: kas inimene suudab sellises keskkonnas üldse eksisteerida?" arutles Ehrenberg, kelle sõnul käsitletakse võrdlemisi tõsiseid teemasid läbi absurdihuumori.

Marius von Mayenburgi näidendeid on varemgi Eestis lavastatud. Noore lavastaja sõnul on von Mayenburg ühiskonnakriitiline näitekirjanik, kes tabab hästi seda, kuidas tänapäeva inimene mõtleb.

Ehrenberg loodab, et lavastus paneb vaatajaid mõtlema, sellele, et kõik meie elus ei pea olema presenteeritud ja vaatamiseks välja pandud. "On võimalik täiesti omaette eksisteerida," märkis ta. "Olulised ei ole ainult need asjad, mida ma saan Instagrami või sotsiaalmeediasse postitada, vaid ka see, mis teiste eest varjatuks jääb."