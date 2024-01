Jan Ehrenberg teeb Linnateatris lavastajadebüüdi näidendiga "Kolemees"

Enesekindel, ühiskonnas heal positsioonil olev mees saab ühel päeval pommuudise. Tuleb välja, et ta on kole ja terve maailm teab seda, välja arvatud mees ise.

"Vähemalt mulje on selline, et kaasaegses ühiskonnas on see, kuidas me paistame, tunduvalt olulisem kui see sisuline pool, ja siin mängitakse sellega, mis juhtub inimesega, kes on üsna kindlas kohas endaga," ütles näitleja Priit Pius. "Aga kui talle öeldakse midagi, mida kõik teised justkui näevad temas, midagi, mis temas on justkui valesti. Ja kui inimene hakkabki teiste juttu uskuma ja mis see temaga teeb ja kuhu see tee siis teda viib."

Peaosaline Priit Pius on laval oma tavapärases hiilguses. Midagi silmatorkavat tema välimusega tehtud ei ole, kuigi laval kõlav tekst keerleb just nähtava iluvea ümber.

"See on tegelikkuses ka Mayenburgil näidendisse sisse kirjutatud, et näiliselt näitleja ei muutu. Et grimmiga teda koledamaks või ilusamaks ei tehta," selgitas lavastaja Jan Ehrenberg. "Selle pluss on see, et siis me tegelikult hakkame vaatajana kogema, kuidas tegelikult ilu on suhteline mõiste, kuidas me hakkame publikus nägema teda koledamana ja hiljem nägema ilusamana, ilma et tegelikult mingit muutust toimuks."

Nii lavastaja kui ka peaosaline kiidavad tunnustatud saksa näitekirjaniku teksti, mis kerge huumori varjus uurib kaasaja ühiskonna allhoovusi ja ideaale.

"Tema minu arvates tabab meid ümbritsevat kaasaega ja oskab selle panna teatraalsesse võtmesse, mis on heas proportsioonis tõsiseltvõetavuse ja koomikaga. Ta on mänguline ja heas mõttes teatraalne materjal, mida näitlejal on alati lõbus teha, ja nii palju kui mina neid olen vaadanud, siis ka lõbus vaadata," ütles Pius.

"Kolemees" esietendub laupäeval Salme Kultuurikeskuse väiksel laval.