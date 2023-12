Linnateatri noored näitlejad: meil oli kerge muutustega kohaneda

Kooliaega meenutades tõdesid noormehed, et see oleks võinud veidi pikemalt kesta. "Ma mõtlen pigem nii, et mida oleksin ise pidanud rohkem võtma sealt koolist. Kool pakub ju väga palju, sest sa lähed sinna puhta lehena ja töötad üldiselt nii hästi nagu suudad. Aga kui ma nüüd oleksin seal, siis mingisugustesse asjadesse suhtuksin teistmoodi, ma oskaksin neist rohkem välja võtta. Siin ei ole küsimus isegi tahtmises, vaid selles oskuses, ma oskaks veel rohkem seda endasse imeda, mida mulle pakutakse," meenutas Kadastu.

Noored tõdevad, et vanemad kolleegid on olnud teatrisse sisseelamisel väga toetavad. "Mina pean kohe välja tooma Allan Noormetsa, sest mina tegin juba kooli ajal ühel suvel ka Linnateatri suvelavastuses kaasa ja Allan oli küll see, kes kohe täiesti vabalt rääkis ja võttis mu omaks," ütles Kadastu.

Jan Ehrenbergi sõnul on hea vastuvõtt ka see, kui saab kohe palju tööd teha. "Mul oli kohe esimesel hooajal võimalus teha neljas uuslavastuses kaasa ja siis ma sain enam-vähem kõikide kolleegidega juba kokku puutuda," ütles ta.

"Ma pean ütlema, et neid toetajaid on nii palju, aga võib-olla Elisabeth Reinsalu on selline eriti positiivne kontakt olnud," lisas Markus H. Ilves.

Noormeeste trupiga liitumise aeg sattus perioodi, kus vahetus ka teatri loominguline juhtkond. "Ma ütleks, et selline muutuste aeg on olnud hästi inspireeriv ja meil on uute inimestena kindlasti ka kergem nende muutustega kaasa minna. Mina isiklikult tunnen küll, et seetõttu oli isegi lihtsam sisse sulanduda, sest kõik on muutumises ja selle võrra on meie peal ehk olnud vähem tähelepanu ja oleme saanud paremini sisse sulanduda," rääkis Kadastu.

Linnateatri plussiks peavad kõik kolm tugevat truppi. "Kui sa töötad heade näitlejatega koos, siis see ei lähe sinust mööda, sa kuidagi alateadlikult võtad mingisugused head omadused oma kolleegidelt üle ja muutud nendega heas mõttes sarnasemaks," arutles Kadastu.