Paavo Järvi: lõime Pärnu muusikafestivalile Eesti naisheliloojate liini

Dirigent Paavo Järvi rääkis "Vikerhommikus", et nüüdsest pöörab festival erilist tähelepanu Eesti naisheliloojatele, tellides neilt uudisteosed. Järvi sõnul on nii, et mida parem on orkester, seda rohkem tuleb teha proovi, sest siis on võimalik saavutada midagi, mida iga päev ei kuule.

"Muusika teeb kõike paremaks, ükskõik, mis maailmas ei toimu, ja niivõrd palju head muusikat on kirjutatud maailmas üle 400 aasta. Kuidas leida aga seda, mis kõigile midagi pakuks. Meil on hästi palju noori, on välismaalasi, kellele peab Eestit tutvustama. Kõige parem viis Eestit tutvustada ongi läbi muusika," ütles dirigent Paavo Järvi. "Kõige uhkem tunne on mul alati siis, kui keegi ütleb, et Eesti on muusikamaa, laulurahvas. Alati läheb siis süda soojaks."

Järvi sõnul on professionaalsetele muusikutele vaja leida repertuaari, mis oleks nende jaoks tõeline väljakutse.

"Sel aastal tegime sellise otsuse, et hakkame ühe uue liiniga peale, minnes kaasa meie ajaga. Meil tuleb Eesti naisheliloojate liin, kus hakkame tellima Eesti naisheliloojatelt uusi teoseid. Pärnu Muusikafestivalil tuleb uus teos Helena Tulvelt ja samuti Maria Kõrvitsalt."

Kui Järvi käib külalisdirigendina juhatamas väljaspool Eestit, küsitakse alati, kas võite ka ühe naishelilooja teose kavasse panna ja pakutakse siis Ameerika või Prantsuse heliloojad, aga miks peaks hakkama neid mängima, kui meil on Eestis niivõrd palju oma naisheliloojad.

Probleem on Järvi sõnul selles, et kõik kirjutavad tõsiseid pikki lugusid, millega on väga raske kontserti alustada. "Nüüd tegime palve, et lugu ei oleks pikem kui kümme minutit."

Pärnu Muusikafestivali missioon ongi Eesti muusika arendamine ja ka muusika juurde tellimine. "Tänavusel festivalil osaleb üle 400 muusiku. Kunagi varem pole nii palju muusikuid meie festivalil koos olnud," lisas Järvi.

Eriti tähtis on Paavo Järvi jaoks, et tema isa Neeme Järvi, kes on 87-aastane juhatab avakontserti Eesti noorteorkestriga. "See on ajalooline moment."

Tänavu tuleb festivalile maailma parimaid tšelliste Alisa Weilerstein. Tõnu Kõrvitsalt on tellitud akordionikontsert, mis tuleb esiettekandele Ksenija Sidorova esituses, mida ka plaadistatakse ning millest valmib Eesti akordionikontsertide plaat.

"Mida parem on orkester, seda rohkem on vaja teha proovi," ütleb Järvi, miks ta proovides on väga nõudlik. "Sa tunned, et võid kvaliteeti aina kõrgemale ajada, ja sellel polegi piire, alati saab veel paremini ja siis on võimalik saavutada midagi sellist, mida iga päev ei kuule.""

Pärnu Muusikafestival toimub 9.-19. juulil.