Klassikaraadio suvekavas säravad muusika ja igavikulised teemad

"Andsime suvekavale poeetilise pealkirja "Igavene suvi". Klassikaraadio pakub end valgete ööde, kirgaste hommikute ja sumedate õhtute heaks kaaslaseks," selgitas Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Teder. "Programmi keskmes on saated inimese saatusest ja mäletamisest, loodusest ja muusikast."

Uue autorisarjaga "Kõik nad on elada tahtnud" alustab pühapäeval, 30. juunil kell 9 Tõnu Õnnepalu. Tegemist on reportaaži vormis omamoodi reisisaatega igaviku paikadesse - mikrofon krae külge kinnitatud külastab Tõnu Õnnepalu kalmistuid, vanu mõisaid, hüljatud talukohti ning üksildasi kiriklaid Virumaal ja Järvamaal, Saaremaal ja Hiiumaal.

Tõnu Õnnepaluga igaviku paikades Autor/allikas: Tõnu Õnnepalu

Uute osadega alustab 30. juunil kell 10 ka bioloog Lennart Lennuki möödunud suvel sündinud sari "Looduse leksikon". Uuel hooajal jutustab Lennuk jäälinnust ja värvidest, lendoravast ja püsimajäämisest, rotist ja linnaloodusest, sinivetikast ja kooselamisest, pärnast ja võrgustikest, karust ja unest, kärbseseenest ja mürgist ning mammutitest ja vanusest. "Looduse leksikon avaneb meile teisiti kui raamat: loodusel on oma loogika ja teinekord on see nii keerukas, et üllatume tihti teemades, kuhu oma loodusrännakutel satume," räägib Lennuk.

Hilisõhtuste raadiokuulajate jaoks on argiõhtuti kell 23 taas eetris "Öökapi raamat". Seekordsed lood on Raadioteatri toimetaja Pille-Riin Purje valinud inimeste erakordseid eluepisoode jutustavatest raamatutest. 24. juunil alanud sarja esimene teos on Piret Jaaksi "Taeva tütred". Katkendeid baltisaksa päritolu Eesti misjonäri Anna Hedvig Bülli elulool põhinevast romaanist loeb Ursula Ratasepp. Järgmistel suvenädalatel on "Öökapi raamatu" sarjas kuulamiseks Johannes Semmi "Sõja tagalas", Tuula Karjalaineni "Tove Jansson. Tee tööd ja armasta", Justin Lewise "Benedict Cumberbatchi elulugu", Mats Traadi "Kolm Solveigi", Aino Perviku "Miniatuurid lapsepõlvest". Raadioesiettekande saavad Andrus Kasemaa "Ema tuba" Kristo Viidingu esituses ning Tõnu Õnnepalu "Piiririik" autori enda ettekandes.

Klassikaraadio suvekavas on tähtsal kohal otseülekanded suvefestivalidelt. 10.-19. juuli töötab Klassikaraadio toimetus Pärnus, kust vahendatakse kuulajatele kõik Pärnu Muusikafestivali kontserdid. Ka kultuurimagasin "Delta" on eetris suvepealinnast ning "Klassikahommik" jõuab Marius Petersoni juhtimisel kuulajateni Pärnumaalt Treimanni külast.

Kuulata saab veel valikut Haapsalu vanamuusikafestivalilt ning Pärdi päevadelt.

Igapäevase kultuurieluga hoiab kuulajaid kursis saatesari "Delta", mis on eetris esmaspäevast reedeni kell 13. Läbi suve saab Klassikaraadios kell 15.10 nautida poeetilist muusika- ja luuleprogrammi "Luuleline suvi". Samuti jätkub argipäeviti kell 16.30 kirjandussari "Jutujärg".

Raadioteatri sarjadest kõlavad Klassikaraadios audioetüüdid "Armastusega Tartust" (laupäeviti kell 11) ning EMTA lavakunstikooli 31. lennu tudengite unistused ja Eero Epneri tekstil põhinevad dialoogid sarjas "Aktuaalsed unistused" (laupäeviti kell 21).