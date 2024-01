Eesti Festivaliorkester alustab Pärnus Euroopa turneed

Eesti Festivaliorkestri dirgendi Paavo Järvi sõnul on kavas Arvo Pärti, aga ka Šostakovitšit, Tšaikovskit ja Ukraina helilooja Sõlvestrovi loomingut. "Ma püüan kuidagimoodi siduda neid heliloojaid, mis on meie regiooniga seotud. Samal ajal on ka mingi ajalooline side. Šostakovitš on muuseas suviti Pärnus elanud, isegi muusikat kirjutanud. Sõlvestrov on muidugi Ukraina helilooja ja me tahtsime panna kindlasti kavasse ka ühe Ukraina helilooja, nii puht sümboolselt. Muidugi väga hea lugu ka, selle nimi on "Õhtune serenaad"," selgitas Järvi repertuaarivalikut.

Eesti Festivaliorkester on välja kasvanud Pärnu suvistest muusikafestivalidest ja tänanegi Pärnus toimuv kontsert on just nimelt Pärnu muusikafestivali erikontsert. "Paavo Järvi tegelikult algatas selle orkestri aastal 2011 ja see, mis ta selle orkestriga teinud on, on omamoodi ime, sest iga inimene, kes siia mängima tuleb, on täiesti kindel, et see on maailma kõige parem orkester. Lõpuks see asi kasvas nii kaugele, et Pärnu festivalist jäi väheks ja on tarvis sellega ka mööda maailma ringi rändama," ütles Eesti Festivaliorkestri direktor Andres Siitan.

Eestis astub orkester lisaks Pärnule üles ka Tallinnas, misjärel sõidetakse Kesk-Euroopasse. "Saksamaal me esineme Dortmundis, Stuttgardis ja Münchenis. Ja siis veel oleme Zürichi Tonhalles ja Viini Konzerthausis. Need on kõik ühed väga olulised ja väärikad kontserdisaalid," lisas Siitan.