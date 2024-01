Paavo Järvi pälvis rahvusvahelise klassikalise muusika auhinna

ICMA žürii sõnul on Paavo Järvi ühes Zürichi Tonhalle orkestriga hakkama saanud ühe viimaste aastate kõige autoritruuma interpretatsiooniga Bruckneri loomingust, milles on kombineeritud sära ja läbipaistvus teatud tõsidusega, mida ühelt suurepäraselt sümfooniliselt koosseisult oodata võiks ja on seega teenitult võitnud aasta parima sümfoonilise salvestuse auhinna.

Zürii esimehe Remy Francki sõnul on ICMA peamine eesmärk toetada kõrgeimal tasemel muusikaesitust ja loovust ning tõsta esile autentseid hääli klassikalises muusikas. Züriisse kuuluvad mainekate muusikaajakirjade ja raadiote kriitikud ja esindajad.

Võitjad saavad oma preemiad kätte iga-aastasel auhinnatseremoonial, mis toimub 12. aprillil Valencias Palau de la Musicas.