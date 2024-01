Galerii: MUBA-s avati kultuuririkkuse aasta

"Kutsun sel aastal üles inimesi mõtestama Eesti kultuuririkkuse olemust. Me oleme ajaloo jooksul kultuuride ristteel elades saanud rikkalikult nii tavade, kommete ja keele kui ka kultuurialaseid mõjutusi ning loonud sellest oma äratuntava kuigi raskesti sõnastatava komberuumi. Koos edukalt edasi liikumiseks on oluline märgata seda, mis meie maailma rikkalikumaks teeb ning leida koos see, mille pärast kokku hoida," ütles kultuuriminister Heidy Purga.