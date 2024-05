Eesti Festivaliorkester andis välja Jüri Reinvere autoriplaadi

Plaadil esitatud teostest kesksed on surmatantsuline triptühhon " ... ja väsimus õnnest nad tantsima viis", mille pealkiri tugineb ameerika filosoofi George Steineri Berliner Zeitungis ilmunud intervjuus väljendatud tähelepanekule, et lääne ühiskond on surve all oma kultuurilises ülekoormatuses.

Teine orkestriteos, möödunud aastal esiettekandele tulnud "Narride laev", mis on andnud autoriplaadile ka nime, tugineb Sebastian Branti keskaegsele narriromaanile "Das Narrenschiff".

Kontsert kahele flöödile, keelpillidele ja löökpillidele on plaadi vanim teos, kirjutatud 2016. aastal. Kontserdi solistid on Maarika Järvi ja Reinvere teoste sage interpreet Monika Mattiesen.



Eesti Festivaliorkestri lõi Paavo Järvi 2011. aastal. Kokku on Eesti Festivaliorkester salvestanud viis heliplaati.