Paavo Järvi alustas Eesti Festivaliorkestriga Saksamaal ja Austrias turneed

"Ma rõõmustan selle üle, et Eesti Festivaliorkester on ühes legendaarses kontserdisaalis – Elbphilharmonie's ja me oleme Hamburgis juba teist korda ja see on üks väga-väga tähtis saal ja me oleme absoluutselt välja müüdud. Kavas on muuseas Tüür, Pärt ja loomulikult Beethoven, Tšaikovski. Rudolf Buchbinder on meie solist, legendaarne austria pianist," rääkis Järvi "Aktuaalsele kaamerale".

"See on üks sündmus ja see aitab natukene tähelepanu jälle uuesti pöörata Eestile ja eesti kultuurile ja eesti muusikutele, eesti noortele muusikutele. Nii et minu jaoks on see suur sündmus," lisas ta.

Järvi sõnul peetakse Elbphilharmonie kontserdisaali üheks maailma paremaks.

"See on üks uue aja, viimase aja üks selliseid šedöövreid. Mitte ainult kõla poolest, aga ka tema arhitektuuri ja väga huvitava lahenduse poolest, sest ta on tegelikult ühe väga kõrge maja viimasel korrusel. Nii et see on iseenesest juba väga ebatavaline ja muutus Hamburgi visiitkaardiks," ütles Järvi.