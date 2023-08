Kinodesse jõuab portreefilm Neeme Järvist

Seni peamiselt operaatori ja produtsendina filme teinud Erik Norkroos on režissöörina pärast nelja-aastast tööprotsessi valmis saanud dokumentaalfilmi hiljuti oma 85. juubelit tähistanud dirigent Neeme Järvist.

Film keskendub Neeme Järvi viimase nelja aasta tegemistele, saates teda kaameraga ERSO Euroopa-tuuril Viinis, Linzis ja Prahas, kontsertidel ja plaadistustel Glasgow's Kuningliku Šoti Rahvusorkestriga, möödunud suve sünnipäevakontsertidel Tallinnas ja Järvi Florida kodus.

Koroonapandeemia pikendas küll võtteperioodi, kuid tänavu juulis sai lõpuks publik, sealhulgas Järvide pere Pärnu muusikafestivalil filmi suurel ekraanil näha. "Kui oli filmijärgne aplaus, kõik tõusid püsti muidugi ja Neeme ka, siis terve perekond oli seal reas ja kõigil olid pöidlad püsti," meenutas režissöör Erik Norkroos "Aktuaalsele kaamerale". "Ta on väga ainulaadne dirigent maailmas ja temast filmi teha ja temaga koos aega veeta, mitte sõna otseses mõttes, aga filmi tehes koos aega veeta, on väga suur privileeg," lisas Norkroos.

Ajakirja Muusika peatoimetaja Ia Remmel oli juhuse tahtel ajakirjanikuna kohal nii mõnelgi filmis näidatud kontserdil, nähes filmi valmimise telgitaguseid. Remmeli sõnul on uue dokumentaali näol tegemist hea sisulise filmiga, mida režissöör Norkroos koos produtsent Heidi Pruuliga silmnähtava missioonitundega tegid.

"Selles filmis tuleb välja väga ehedalt, milles seisneb dirigendi meisterlikkus. Kõigepealt räägib Neeme Järvi dirigenditehnikast, milles see väljendub, kuidas ühte-teist esitust ette valmistatakse, ja teiseks näeme seda praktiliselt kõigis telgitagustes, mida filmis on küllaltki palju... Lavatagused hetked, proovihetked, mis on kuldaväärt ja hinnalised kaadrid," jagas Remmel.

Oma koostööst maestroga räägivad filmis tema nimekad lavapartnerid, bariton Thomas Hampson, viiuldajad Joshua Bell ja Nicola Benedetti, ooperilaulja Catriona Morrison, ERSO tšellorühma kontsertmeister Theodor Sink, plaadifirma Chandos Records produtsent Ralph Couzens ja Paavo, Kristjan ja Maarika Järvi.

Filmis on oma loomingulise panuse andnud režissööri kauaaegne koostööpartner Kullar Viimne, heli salvestajana Mart Kessel-Otsa ning tegevprodutsendi ja toimetajana Heidi Pruuli. Filmi tootjaks on eelnevalt mitmed portreefilme nagu "Pärand. Anu Raud" ja "Toomas Edur. Mees muinasjutust" tootnud stuudio Umberto Productions.

Kinodes jõuab "Neeme Järvi. Muusika üle kõige" alates 1. septembrist. Teleekraanile jõuab film jõulude ajal ETV kanalil.