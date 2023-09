Artises linastub India põnevusfilm "Sõdur"

"Sõdur" on 170-minutiline India põnevik, milles peategelane Vikram seisab vastamisi hirmu mitte tundva ja paljudele kannatust valmistanud kurjategijaga. Sellel teekonnal ristub ta tee kogenud naisohvitseriga, kelle emotsioonid võivad temast võitu saada kui ta kaasatakse ohtlikusse lahingusse. Kui minevik Vikrami kätte saab, vajab ta väljakutsete ületamiseks ja harmoonia taastamiseks kogu oma tulejõudu ja intelligentsi.

Peaosades astuvad üles sellised India filmitööstuse tähed nagu Shah Rukh Khan, Nayanthara, Vijay Sethupathi, Deepika Padukone, Priyamani ja Sanya Malhotra. Filmi lavastas Atlee ehk Arun Kumar.

Kino Artis on viimasel aastal toonud eksklusiivsete seanssidena ekraanile mitmeid uusi India filme. "Oleme varem näidanud filme nagu "Pr Chatterjee vs Norra", "Ponniyin Selvan: Osa II", "Gadar 2", "King of Kotha" ja "RDX: Robert Dony Xavier," tutvustas India filmide programmi Artise kino programmijuht Ra Ragnar Novod. "Oleme pühendunud India filmide mitmekesisuse ja kvaliteedi esitlemisele Eesti publikule ning teatame rõõmuga, et tulemas on veelgi rohkem põnevaid India filme, sh "Maidaan"," lisas ta.

India suurfilm esilinastub Eestis päev enne filmi Indias väljatulekut ja publikut tuleb tervitama India suursaadik Eestis, Ajaneesh Kumar.

"Jawan" (Sõdur) esilinastub kinos Artis laupäeval 9. septembril kell 19.30.