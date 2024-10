Kinos Artis toimub detsembris ja jaanuaris Fritz Langi retrospektiiv

Lang on tuntud oma meisterliku stiili ja visuaalse täpsuse poolest, millega ta on loonud ajatud teosed, mis on mõjutanud kino ja filmikunsti arengu kulgu. Artise retrospektiiv toob ekraanile nii Langi varased saksa ekspressionismi mõjutustega filmid kui ka tema hilisemad noir-klassikud, mis tegelevad inimloomuse pimedamate külgedega ja ühiskondlike normide murdmisega.

Fritz Langi retrospektiiv tutvustab saksa filmitegija rikkalikku filmipärandit ja analüüsib tema visuaalset käekirja ja temaatilisi kihistusi. Artis toob publikuni Langi filmid, mis pakuvad esteetilist ja mõttelist naudingut, inspireerides arutelusid nii tema loominguliste lahenduste kui ka ühiskondlike teemade üle.

Näitamisele tuleb kümme Langi filmi, alustades 1927. aastal ilmunud tuleviku ühiskonna visiooniga "Metrolopolis" ning lõpetades Langi viimase filmiga "Dr Mabuse tuhat silma" (1960). Sinna vahel mahub sakslase esimene helifilm "M" (1931), sõjafilm "Ka timukad surevad" (1943), noir'ilik "Veripunane tänav" (1945), gootilik õudusfilm "Maja jõe ääres" (1950), suhtedraama "Öine kokkupõrge" (1952) koos Marilyn Monroega, vestern "Kurikuulus rantšo" (1952), kohtudraama "Kahtlusest kaugemal" (1956) ning veel üks film noir'i esindaja "Kui linn magab" (1956).

Fritz Langi retrospektiivprogramm Kinos Artis algab 5. detsembril ja kestab jaanuari lõpuni.