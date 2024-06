Kino Artis toob Anouk Aimée filmiklassika suurele ekraanile

Kinos Artis linastuvad eriprogrammi raames kaks filmi, et austada äsja meie hulgast lahkunud prantsuse näitlejanna Anouk Aimée elu ja karjääri.

Eriprogramm toob vaatajateni Aimée karjääri tipphetked ja filmikunsti klassikud "Mees ja naine" (Un homme et une femme, 1966) ning Aimée viimaseks jäänud filmi "Parimad aastad me elus" (Les plus belles années d'une vie, 2019).

"Mees ja naine", 2. juulil kell 19.00 Kinos Artis.

Claude Lelouch'i lavastatud "Mees ja naine" on lugu juhuslikust kohtumisest, mis areneb sügavateks tunneteks kahe elukogenud inimese vahel. Film võitis 1966. aastal Cannes'i filmifestivali Kuldse Palmioksa ning Oscari parima võõrkeelse filmi ja parima originaalkäsikirja eest. Nüüd näeb publik seda filmikunsti meistriteost restaureeritud versioonis, kus must-valge, värviline ja seepiatoonides kaadrid vahelduvad Francis Lai muusika saatel.

"Parimad aastad me elus", 4. juulil kell 19.00 Kinos Artis.

Filmile järgnes 1986. aastal "Mees ja naine: 20 aastat hiljem" ning 2019. aastal valmis triloogia kolmas osa "Parimad aastad me elus". Viimane film toob taas kokku Jean-Louis Trintignanti ja Anouk Aimée, kes kehastavad eakaid armastajaid, meenutades oma möödunud aegu. See südamlik ja nostalgiline linateos, mis sisaldab ka kaadreid eelmistest filmidest, on tõeline austusavaldus Prantsuse kinokunstile ja Lelouchi filmide armastajatele.

Anouk Aimée, kes lahkus meie seast 18. juunil 2024, jättis endast maha sügava jälje filmimaailma. Tema viimaseks jäänud film "Parimad aastad me elus" on samuti mälestus tema ekraanipartnerist Jean-Louis Trintignantist, kes lahkus meie seast 17. juunil 2022.