Loov Euroopa MEDIA programmist eraldati Eesti filmile üle 700 000 euro toetusi

Tootmisstuudiole Nafta Films eraldati viie filmiprojekti arendamiseks 265 000 eurot. Toetuse said Vahur Afanasjevi romaanil põhinev draama "Serafima ja Bogdan", mille lavastaja on Veiko Õunpuu; samuti kirjandusteostel põhinevad mängufilmiprojektid "Komandör Pirx" (stsenarist Olle Mirme) ja "Midagi tõelist" (stsenarist Martin Algus, režissöör Evar Anvelt) ning Elisabeth Kužovniku täispikk debüütfilm "Jalgrattavaras". Lisaks mängufilmidele eraldati toetus ka eksperimentaalfilmile "Venus.Me", mille autorid on Carmel Köster ja Rene Köster. Nafta Filmsi produtsendid on Andreas Kask, Esko Rips ja Laura Raud.

Filmifestivali korraldamiseks eraldati toetus kahele Eesti festivalile. Pimedate Ööde Filmifestival on Euroopa toetusraha saajate hulgas juba enam kui 20 aastat ja tõi ka sel korral ära maksimumtoetuse 150 000 eurot. Esmakordselt eraldati 54 000-eurone toetus filmifestivalile Northern Lights, mis toob kokku Euroopa piiririigid – Valgevene, Ukraina, Baltimaade filmid ja talendid. Northern Lights toimub hübriidfestivalina sel sügisel Tallinnas ja Vilniuses.

Euroopa filmide kinolevi toetusi eraldati seitsmele Eesti kinolevifirmale kokku 267 117 euro väärtuses. Toetuse saajate hulgas on esmakordselt leviettevõte Unlimited Media OÜ. Euroopa filmide kinolevitoetused on oluliseks abiks väikelevitajatele, kelle tegevus aitab kinokava rikastada ja programmi mitmekesistada.

Loov Euroopa MEDIA on Euroopa Komisjoni toetusprogramm, mille eesmärk on tugevdada Euroopa audiovisuaaltööstust ning filmide rahvusvahelist turundust ja levi. Toetatakse ka filmide, seriaalide ja videomängude arendust.