Kaija Saariaho mälestuskontserdil kõlab Helena Tulve uudisteos

Uudisteos "Vers l'autre clarté" on edasiarendus helilooja Helena Tulve kammerteosest "Becoming Light - Music for Kaija", mille ta kirjutas eelmise aasta suvel pärast Kaija Saariaho lahkumist.

Teose kannavad ette Tallinna kammerorkester, ansambel U: ja Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambel EMA Kaspar Männi juhatusel.

"Ma armastan väga Kaija Saariaho muusikat, see muusika ise ei ole mulle olnud otseseks eeskujuks, aga see mõtteviis, teatud lähenemine, suhtumine helidesse on midagi, mis mind oma tee alguses päris tugevalt inspireeris, selline idee protsessist, aeglasest muutumisest, transformatsioonist, muusikast kui teekonnast, see oli midagi, mis mind väga puudutas," ütles Tulve.