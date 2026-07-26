Helena Tulve: kõige olulisem on iseenda juurde jääda

Helilooja Helena Tulve rääkis Klassikaraadios, et saab olema erakordselt emotsionaalne korraga nii palju enda teoseid kuulata nagu Ameerika Ühendriikides toimuval Yellow Barn festivalil, mille resideeruv helilooja ta sel aastal on. Tulve tõdes, et praeguses ajajärgus on tema jaoks kõige olulisem iseenda juurde jääda.

Helilooja Helena Tulvel on olnud erakordselt sisukas hooaeg. Kevadel ilmus plaadifirmalt BIS uus koorimuusikaalbum "I Am a River", kus kõlavad tema teosed kõrvuti Kaija Saariaho loominguga Helsingi kammerkoori esituses, augusti alguses ootab ees residentuur Ameerika Ühendriikides Yellow Barn festivalil, kus mitme päeva jooksul kõlab ulatuslik valik tema loomingust ning hiljuti sai teatavaks, et Tulve on nimetatud Soome maineka Suvisoitto festivali 2027. aasta kunstiliseks juhiks.

"Suvisoitto festivali keskmes on justnimelt teosed. Ühel kontserdil võivad esineda väga erinevad koosseisud. Oluline on muusikaline teekond läbi konkreetse aja. Mul on aja jooksul kogunenud väike nimekiri lemmikteostest, mida ma tahaksin ka elavas ettekandes kunagi kuulda. Leida nendele kaaslaseid, kes sisuliselt terviku tekitaksid, on põnev ülesanne," tõi helilooja välja.

Tulve koges rõõmuga, et Suvisoitto festivalil kanti ette ulatuslikke teoseid. "Kavad ei koosnenud kõiki juba väsitama kippuvatest standardpikkustest teostest, mis on umbes kümme kuni kaksteist minutit. Palju oli teoseid, milles oli kesksel kohal pikem arendus või ka tsükliline suhe ajalooga. Põnev on ka vastandada juba olemasolevat vanemat muusikat teistest perioodidest ja kaasaegset muusikat. Sageli üks annab teisele hingamise ja mõlemad võidavad sellest."

Teekond plaadi "I Am a River", valmimiseni ei olnud kõige lihtsam. "Oli mõningaid õiguslikke küsimusi, mis selle protsessi venitasid pikaks ja keeruliseks. Vahel on ka nii," nentis Tulev. "Muusikutega koostöö oli suur nauding. Tore oli see, et initsiatiiv tuli ameeriklaste poolt ja koostöö võib-olla ka jätkub."

"Yellow Barn on huvitav suvefestival ja huvitav kogemus enne kui asuda Suvisoitto kureerimise juurde. See on ulatuslik festival, kestab üle nelja nädala. Mängijad elavad kohapeal ja erinevad kooslused mängivad samal kontserdil. Festivali keskmes on see, millised teosed omavahel suhtlevad. Mina liitun viimaseks nädalaks, kus neil on alati üks resideeruv helilooja. Seth Knopp on inimene, kes kava kokku paneb ja ta on ülipõhjalik. Ma arvan, et tal on vist üldse kõige parem minu teoste salvestuste ja partituuride kogu. Tal on praktiliselt kõik olemas, sest aastate jooksul nad on varemgi minu teoseid mänginud ja ta on minu käest kõiki neid materjale küsinud," sõnas Tulve. "Ma oletan, et saab olema emotsionaalne kogemus nii palju enda muusikat korraga kuulda ja nende lugudega ka proovi teha ning kohtuda nii paljude uute interpreetidega."

Helilooja tõdes, et selles ajajärgus, kus ta praegu on, on tema jaoks kõige olulisem iseenda juurde jääda. "Mõelda sellele, mis minu jaoks on kõige olulisem, mida ma tahan edasi anda. Asjad, mis on minu jaoks olulised, kuidas seda muusikas väljendada, lasta sel läbi enda voolata, mitte püüda liiga palju mingisse konteksti sulanduda. See on alati keeruline küsimus, mis on see minu keel, millega ma saan ennast väljendada, millised on minu jaoks tähtsad väljendusvahendid. Alati tuleb midagi uut ka, aga ma ei hakka midagi radikaalselt teistmoodi tegema," tõi helilooja välja.

Tulve tõdes, et läbi kogemuste loodab ta, et tema nägemus asjadest avardub ja see aitab tal paremini olla see, kes ta on ning mõista maailma ja inimesi.