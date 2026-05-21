Maailma nüüdismuusika päevadel kõlavad mitme Eesti helilooja teosed

Helena Tulve
Maailma nüüdismuusika päevadel, mis toimuvad mai lõpus Bukarestis, saab kuulda Eestit heliloojate Helena Tulve, Evelin Seppari ning Madli Marje Gildemanni teoseid.

Festivali kavasse valis rahvusvahelistest ekspertidest koosnev komisjon tänavu Bukarestis, Rumeenias toimuvale festivalile Eestit esindama heliloojate Evelin Seppari ning Helena Tulve teosed. Lisaks konkursi raames väljavalitud teostele kantakse ette ka uudisteos Madli Marje Gildemannilt.

28. mail kõlab festivali kavas Evelin Seppari kooriteos "Iris", mille Seppar kirjutas Dortmundi kontserdimaja tellimusel. Teksti autor on Jaan Kaplinski ja luuletus pärineb tema 1967. aastal ilmunud kogust "Tolmust ja värvidest". Rumeenias on teose esitajaks rahvuskammerkoor Madrigal - Marin Constantin.

Helena Tulve teost "Wand'ring Bark" ("Laev ulguveel") esitab Rumeenia rahvuslik raadioorkester, dirigeerib Cristian Măcelaru, teos tuleb ettekandele 29. mail. "Wand'ring Bark" on inspireeritud Shakespeare'i 116. sonetist ning pühendatud Eesti Festivaliorkestrile ja Paavo Järvile.

Lisaks Helena Tulve ning Evelini Seppari teostele tuleb 24. mail esiettekandele teos Madli Marje Gildemannilt, kes pälvis 2023. aastal ISCMi noore helilooja preemia, millega kaasnes tellimus, mis kõlab tänavusel festivalil. Uudisteos kannab pealkirja "Faux Flora", ning seda esitab Arcadia Quartet.

Festival alapealkirjaga "Columna Infinita" on pühendatud skulptor Constantin Brâncușile ning see leiab aset 23. kuni 31. maini mitmetes kontserdipaikades, sealhulgas Ateneul Românis, rahvusooperis ja Mogoșoaia palees. Festivali kunstiline juht on helilooja Dan Dediu.

Toimetaja: Kaspar Viilup

