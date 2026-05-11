Heliloojate rostrumil kõlavad Rasmus Puuri ja Georg Jakob Salumäe teosed

11.-15. maini toimub Riias 72. rahvusvaheline heliloojate rostrum, kus Eesti tänavusteks esindusteosteks on Rasmus Puuri orkestriteos "Trikster" ning Georg Jakob Salumäe kammerteos "Silmavees". Eesti osalust rostrumil koordineerib Klassikaraadio.

Rahvusvaheline heliloojate rostrum on alates 1954. aastast olnud üks olulisemaid nüüdismuusika tutvustamise ja levitamise platvorme maailmas. Rahvusvahelise muusikanõukogu korraldataval foorumil kuulavad raadiojaamade delegaadid eri riikidest uusi heliteoseid ning valivad nende seast väljapaistvamad, mida hakatakse järgneval hooajal tutvustama kümnetes raadiojaamades üle maailma.

Tänavu toimub rostrum esmakordselt Lätis koostöös Läti Rahvusringhäälinguga ning sündmus on seotud ka Läti Rahvusliku Sümfooniaorkestri 100. hooaja lõpetamisega.

Eestit esindab põhikategoorias Rasmus Puuri orkestriteos "Trikster", mis kõlas esmakordselt 2023. aastal Vanemuise sümfooniaorkestri esituses dirigent Risto Joosti juhatusel.

Teos lähtub maailma mütoloogiates esinevast triksteri-kujust, kes on ühtaegu ligitõmbav ja ohtlik, mänguline ja hävitav. Puurile omases energilises ja dramaturgiliselt täpses helikeeles avaneb orkester kui pidevalt muutuv jõuväli, kus pingestuvad ahvatluse ja ohu vastandused.

Rasmus Puur (snd 1991) on eesti helilooja, dirigent, arranžeerija ja orkestreerija, kelle looming ühendab orkestri-, koori- ja lavamuusika eri vorme. Ta on Vanalinna Hariduskolleegiumi keelpilliorkestri dirigent ning olnud seotud ka laulupidude ettevalmistamise ja dirigeerimisega.

Alates 2021. aastast töötab ta Eesti Vabariigi presidendi kultuurinõunikuna. Tema loomingut on esitanud pea kõik Eesti professionaalsed kollektiivid ning ta on pälvinud mitmeid tunnustusi, sealhulgas kahel korral LHV heliloomingu Au-tasu.

Noorte, alla 30-aastaste heliloojate kategoorias osaleb Georg Jakob Salumäe teosega "Silmavees", mis on kirjutatud harfile, klavessiinile ja kromaatilisele kandlele. Teos keskendub apostel Peetruse salgamisest algavale sisemisele muutusele ja puhastumisele ning on üles ehitatud aeglaselt arenevatele lineaarsetele muundumisprotsessidele.

Teose esiettekanne toimus ansambel Una Corda esituses 2025. aasta mais Tallinna Toomkirikus.

Georg Jakob Salumäe (snd 2006) õpib Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kompositsiooni professor Helena Tulve juhendamisel. Ta on lõpetanud Vanalinna Hariduskolleegiumi muusikaharu kompositsiooni erialal ning pälvinud mitmeid esikohti konkursil "LHV Noor helilooja".

Salumäe tegutseb aktiivselt ka interpreedina, lauldes ansamblites Head Ööd, Vend ja Tumult Ensemble, ning on varem õppinud viiulit ja laulnud Püha Miikaeli Poistekooris.

Eesti osalust rostrumil koordineerib Klassikaraadio, kelle vahendusel jõuab Eesti nüüdismuusika rahvusvahelisse ringhäälinguruumi. Rostrumi kaudu on aastate jooksul tutvustatud mitmeid Eesti heliloojaid ning nende teosed on kõlanud sadades raadiosaadetes eri riikides.

Tänavu rostrumil kõlavaid Eesti teoseid tutvustab Klassikaraadio saade "NYYD-muusika" teisipäeval, 12. mail kell 21. Saatejuht on Klassikaraadio toimetaja Johanna Mängel, kes osaleb rostrumil Eesti delegaadina.

Rostrumi tulemused kuulutatakse välja 15. mail Riias. Valitud ja soovitatud teosed jõuavad järgneval hooajal Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) võrgustiku kaudu miljonite raadiokuulajateni eri riikides.