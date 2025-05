Kultuuri kodu | Helena Tulve muusika on nagu kraadiklaasist välja voolanud elavhõbe

"Praeguseks on minu lähenemine väga intuitiivne. Ja, mis mulle selle juures kõige rohkem meeldib, ongi see, et ma ei tea, kuhu ma lähen. See on nagu selline seiklus. Sellest võib kasvada omamoodi rägastik, aga see lõpuks viib alati kuhugi välja ja see protsess on mulle sisemiselt oluline," rääkis Tulve.

"Läbi selle muusikalise rägastiku midagi selgineb ka minu sisemaailmas ja mingisuguses arusaamises. Tunned, et sa oled paremini tasakaalus või seotud või harmoonias selle sama hoovusega, mis on maailm meie ümber ja mis ennast kogu aeg tegelikult ikkagi loob, ja et sa oled osa sellest loomise protsessist," rääkis ta.

Helena Tulve muusika on nagu kraadiklaasist välja voolanud elavhõbe, mis on kogu aeg liikumises – hetkeks jääb vaibakarvadesse pidama, siis muudab kuju ja voolab edasi.

"Ma arvan, et muusika algab sellest hetkest, kui seda hakatakse kuulama. Ja kui on olemas selline tähelepanu ja fookus, siis see vaikus on aktiveeritud kuulajate poolt ja siis on helidel hea sellesse vaikuseruumi tulla ja sealt välja kasvada," usub Tulve.

Enam kui traditsioonilised väljendusvahendid, nagu meloodia, rütm, harmoonia, huvitab Tulvet toorheli – selle tekkimine, muundumine ja kadumine. Teadlikumad kuulajad ütlevad, et Tulve muusika puhul on tegemist aegruumi sügavuse ja mitmekihilisusega, tekib sünesteetiline tähendusväli, lainetavad metafüüsilised alltekstid. Seda ikka peab oskama kuulata. Tömbimale kõrvale võib see muidu kõlada, nagu kraabiks keegi kahvliga köögiseina.

"Inimestel justkui ei ole seda aega võtta, aga see on minu arus kõige olulisem. Võtta aega selleks, et tunnetada, mis see elu üldse on, miks me siin oleme ja kuidas me omavahel suhtleme, omavahel seotud oleme," lausus ta.

*

