Galerii: Eesti Muusika Päevadel esines Arditti Quartet

Arditti kvartett on 1974. aastal asutatud keelpillikvartett, mida juhib Briti viiuldaja Irvine Arditti. Kvartetti kuuluvad veel Ralf Ehlers, Lucas Fels ja Ashot Sarkissjan.

Ansamblile on kirjutatud sadu keelpillikvartette ja muid kammerteoseid. Paljud neist teostest on jätnud püsiva jälje 20. ja 21. sajandi repertuaari ning kindlustanud Arditti kvartetile koha muusikaajaloos.

Arditti kvarteti ulatuslik diskograafia hõlmab nüüdseks üle 200 plaadi. Kvartett on teinud salvestusi enam kui 20 plaadifirmale ning see korpus on viimase 40 aasta ulatuslikem kvartetirepertuaari jäädvustuste hulk.

Viimase 30 aasta jooksul on ansambel pälvinud oma töö eest mitmeid auhindu. Nad on korduvalt võitnud Deutsche Schallplatten Preisi ning Gramophone Awardi parima kaasaegse muusika salvestuse eest 1999. aastal (Elliott Carter), 2002. aastal (Harrison Birtwistle) ja 2018. aastal (Pascal Dusapin). 2004. aastal omistati neile Prantsuse Académie Charles Cros' poolt Coup de Cœur auhind erilise panuse eest nüüdismuusika populariseerimisse. 1999. aastal pälvisid nad prestiižse Ernst von Siemensi muusikapreemia elutöö eest muusikas. Siiani on nad ainus ansambel, kes on saanud selle auhinna.