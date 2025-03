ERSO toob kuulajate ette Helena Tulve uudisteose "Märgid ja signaalid"

Tiheda ja värvilise helikeelega teos on jõuline, peegeldades aega ja sündmusi meie ümber.

"Aeg on selline, kus on võib-olla isegi selliseid jõulisi ja agressiivseid žeste, aga ta liigub ikka sellise sisemise õrnuse poole," rääkis helilooja Helena Tulve.

Helilooja sõnul mõtles ta teost kirjutades kõikvõimalikele märkidele ja signaalidele meie sees ja ümbritsevas maailmas.

"Signaalid on sellised otsesed sõnumid, mis keelavad, käsevad, kutsuvad, ja signaalil on alati tähendus. Aga märk võib olla sümbol, ta võib meile muutuda kõnekaks mingil teatud hetkel, sõltuvalt sellest, millises tundefaasis me ise oleme," rääkis Tulve.

"Meil on käsil selline aeg, mis on täis märke, ka sotsiaalsel ja poliitilisel tasandil, ja see on väga keeruline teema, sest kokkuleppeid on väga palju ja siit tekivad vastuolud ja tülid, mittemõistmised, kui me ei ole nendes märgisüsteemides omavahel ühenduses," lisas helilooja.