Olari Elts: laulukaar on kindlasti meie jaoks kõige suurem lava, kus ERSO on üles astunud

Tänavuse XXVIII laulupeo avakontserdil astub üles Eesti Riiklik Sümfooniaorkester. Dirigent Olari Eltsi sõnul on laulukaar orkestrile suur esinemispaik, mis tuleb haaravalt täita. Laulupeol osalemine on ERSO jaoks loomulik ja oodatud sündmus.

"ERSO on meie rahvusorkester ja osalemine laulupeol pole mitte ainult iseenesest mõistetav, vaid ka väga oodatud sündmus," kinnitas Elts. Tema sõnul on ERSO laulupeol üles astunud regulaarselt. "See on meie jaoks sama oluline pidu kui kõikide teiste jaoks – just nimelt see eriline pidulikkus ja õlatunne kooridega on see, mida me ju oma igapäevases musitseermises ei koge," lisas ta. Eltsi hinnangul on laulupidu ERSO jaoks eelkõige koosolemise pidu.

Seda koosolemise tunnet võimendab ka eriline side publikuga. "Tunneme oma publikut päris hästi ja eks meie ülesanne ongi kuulajad endaga kaasa võtta, aga laulupeol lisandub sellele veel see eriline ülev ja ühtekuuluvustunde komponent, mida me ju kõik ootame," märkis Elts.

Laululava on suurim esinemispaik, kus ERSO seni on musitseerinud. "Kui me tavaliselt Estonia kontserdisaalis esinedes täidame lava muusikutega liigagi tihedalt ja täidame ka saali akustiliselt päris kergesti, siis laululava on kindlasti meie jaoks kõige suurem lava, kus ERSO on üles astunud," rääkis Elts. Ta lisas, et orkestril tuleb veel eriliselt pingutada, "et need hoolikalt valitud neli lugu publikuni jõuaks – ja mitte keegi ei läheks sel ajal jäätist soetama!"

Koosmusitseerimise juures peab Elts oluliseks vastastikust kuulamist, mida ERSO on harjutanud juba ligi sajand. "Muide, me oleme selles üsna head, aga laululaval hoiame me oma kõrvad veel iseäranis lahti," kinnitas ta. Kooride ja orkestri koostööst rääkis Elts muhedalt. "Loodame, et koor kuulab vahel orkestrit ka, no vähemalt mõne eelmängu puhul, ja meie omalt poolt jälle oleme piisavalt paindlikud."

Laulupeo avakontserdil on neli lugu, mis tulevad ettekandele ainult ERSO esituses. "Meil on ikka väga tulised lood kavasse võetud! "Põrguvärk" on Ülo Krigulilt suisa universumi esiettekanne, lisaks "Tormiloits" Erkki-Sven Tüürilt, "Pastoraal" Eino Tambergilt ja ei puudu ka vana hea Eduard Tubin!" tutvustas Elts.

ERSO soovib teha kooridega koostööd ka laiemalt. "Tegelikult on meil unistus suurema hulga kooridega ka laulupeo välisel ajal tihedamini kokku saada ja nii mõnegi suurema ja vägevama looga üles astuda," ütles Elts. "Loodame, et ühel päeval annab uus kontserdimaja selleks ka võimaluse."

Dirigendil on laulupeoga ka isiklikult tugev ja pikaajaline side. "Nelja-aastaselt publikus, kümneaastasena juba laval ning kahekümne kaheselt – 1993. aasta noorte laulupeost alates – juba dirigendipuldis," meenutas Elts.

