Selgusid sümfooniaorkestrite liidu aastapreemia laureaadid

Imre Rohuväli osales oma orkestritega edukalt Eurochestries Balti Noorte Sümfooniaorkestrite festivalil, Viljandi Noorte Sümfooniaorkestriga Ida-Euroopa regionaalsel rahvusvahelisel orkestrifestivalil Slovakkias ja Ungaris ning Harjumaa Keelpilliorkestriga Firenze Rahvusvahelisel Noorteorkestrite festivalil Itaalias.

Pedagoogipreemiaga tunnustatud Marek Mere on aidanud arendada Eesti noorteorkestrite liikumist ning tema pikaaegne panus noorte kontrabassimängijate koolitamisel on andnud palju uusi mängijaid ning mitmetest tema õpilastest on tänaseks saanud professionaalsed muusikud.

Korraldaja preemia pälvinud Kaisa Lõhmuse abiga on VHK keelpilliorkester viimase aasta jooksul andnud 54 kontserti.

11. korda väljaantava sümfooniaorkestrite liidu aastapreemia on seni pälvinud 22 laureaati. Aastapreemia väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital. Eesti Sümfooniaorkestrite Liitu kuulub 26 noorte sümfoonia-ja keelpilliorkestrit enam kui 800 muusikuga.