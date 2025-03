Klassikaraadio "Noorte stuudio" kutsub kuulama andekaid noorteorkestreid

Klassikaraadio toob sel kevadel taas kuulajateni armastatud kontserdisarja "Noorte stuudio", mis tõstab esile andekaid noori muusikuid ja kõrgel tasemel noortekollektiive. Kontserdid on Klassikaraadio otse-eetris märtsikuu kolmapäevadel kell 19.

"Noorte stuudio" tutvustab laiemale publikule andekaid noori muusikuid, nende repertuaarieelistusi ja loomingulisi mõtteid. Tänavune kontserdisari on järjekorras neljas ja sel korral esinevad raadiokuulajatele Kuressaare muusikakooli, Põltsamaa muusikakooli, Rapla muusikakooli ja Lasnamäe muusikakooli orkester.

Sarjaga soovib Klassikaraadio innustada noori raadioga tutvust tegema ning jäädvustada nende esinemised Eesti Rahvusringhäälingu arhiivi. 55-minutilistel kontsertidel kõlab nii filmimuusika kui ka klassikahittide paremik. Samuti saavad sõna noored orkestrandid, solistid ja dirigendid, et jagada mõtteid muusikast ja pillimängust. Vestlusi juhib Klassikaraadio toimetaja Johanna Mängel.

Kontserdid toimuvad ajaloolises Eesti Raadio 1. stuudios ehk praeguse ERR-i Uudistemaja 1. stuudios (Kreutzwaldi 14, Tallinn). Stuudiosse on oodatud ka publik, sissepääs on tasuta.

Sarja varasemaid kontserte saab kuulata Klassikaraadio arhiivist.

"Noorte stuudio" kontserdid märtsis

5. märts kell 19 (salvestus kell 14.30)

Kuressaare muusikakooli sümfoniettorkester

Solistid Rahu Niit (tšello), Albert Ormus (trompet), Martis Leiner (klaver), Sander Lõbus (klaver), dirigent Edoardo Narbona

Kuressaare südames tegutseb iganädalaselt kirev ja lõbus sümfoniettorkester, mida alates 2016. aastast juhib itaalia dirigent Edoardo Narbona. Orkester on kujunenud kooli keskpunktiks, kus kohtuvad õpilased, õpetajad, vilistlased ja sõbrad. Sümfoniettorkester soovib kaasata võimalikult palju muusikakooli õpilasi eri erialadelt ning tutvustada pillimängu ja orkestrimuusikat ka Saaremaa üldhariduskoolides.

12. märts kell 19

Põltsamaa muusikakooli kammerorkester

Dirigent Hiie Taks

2001. aastal loodud Põltsamaa muusikakooli kammerorkestris mängib 25 keelpillimängijat, sealhulgas õpetajad ja vilistlased. Vajadusel kaasatakse klaver, löök- ja puhkpillid ning kohandutakse väiksemaks sümfooniaorkestriks. Jõgeva maakonna ainus omataoline orkester esineb kohalikel tähtsündmustel, teeb koostööd kooride ja solistidega ning on alati esindatud laulukaare all sümfooniaorkestrite koosseisus.

19. märts kell 19

Rapla muusikakooli sümfooniaorkester

Dirigendid Jandra Puusepp ja Maiken Mikk

Rapla muusikakooli sümfooniaorkester loodi 2008. aastal ning koos õpetajatega on selles täna 55 liiget. Orkestris mängivad ka nooremad õpilased alates 3. klassist, kellele tehakse vajadusel lihtsustatud seadeid. Orkester esineb kooli kevad- ja jõulukontsertidel ning on osalenud kolmel laulupeol. 2024. aastal võeti osa Baltimaade Noorteorkestrite Festivalist Vilniuses, esinetud on ka Tallinna vanalinna päevadel ja orkestrite festivalil Viimsi Artiumis.

26. märts kell 19

Lasnamäe muusikakooli sümfooniaorkester

Dirigent Imre Rohuväli

Lasnamäe muusikakooli sümfooniaorkester asutati 2014. aastal ning selles mängib umbes 40 muusikut, sealhulgas vilistlased ja õpetajad. Esinetakse kooli jõulu-, tähtpäeva- ja kevadkontsertidel ning laulupeo orkestris. Traditsioonide hulka kuulub ka iga-aastane orkestrilaager. Kollektiiv on üles astunud noorteorkestrite festivalidel Jõhvis, Viimsis, Vilniuses ja Bulgaarias. 2021. aastal loodi YouTube'i pillitutvustusvideod, et populariseerida pilliõpet.