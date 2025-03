Kuula uuesti: "Noorte stuudios" musitseeris Põltsamaa muusikakooli kammerorkester

Põltsamaa muusikakooli kammerorkester loodi 2001. aastal. Nüüdseks on koos musitseeritud juba 24 aastat. Orkestri asutaja ja dirigent on Hiie Taks.

Käesoleval hooajal osaleb kammerorkestri töös 25 noort keelpillimängijat, nende seas ka kooli õpetajad ja vilistlased. Lisaks keelpillidele võib orkestri koosseisus vajadusel näha ka klaverit ning mitmesuguseid löök- ja puhkpille.

Põltsamaa muusikakooli kammerorkester on ainus taoline orkester Jõgeva maakonnas ning on seetõttu sageli esinemas maakonna tähtsamatel sündmustel. Orkester on andnud kontserte nii kodu- kui ka välismaal ning nende repertuaaris on aastate jooksul olnud rohkesti eriilmelisi teoseid nii klassikutelt kui ka kaasaegsetelt heliloojatelt.

"Noorte stuudio" kontserdil tegi kaasa pianist Merje Vahula, tšellol soleeris Karl-Markus Trumm.

Kava:

Mart Saar (rahvalaul Otepää kihelkonnast), seade Rasmus Puur - "Mis need ohjad meida hoidvad"

Georg Friedrich Händel - "Seeba kuninganna saabumine" oratooriumist "Saalomon'" HWV 67 nr 42

Jean Sibelius - Impromptu op.5

Edvard Grieg, seade Jeff Manookian - Orkestrisüit "Peer Gynt", op. 46: IV Mäekuninga koopas

Peter Martin - "Via Capello"

Riho Sibul, seade Siim Aimla - "Kuulaps", solist Karl-Markus Trumm (tšello)

Lepo Sumera, seade Ott Kask - Valss nukufilmist "Kevadine kärbes"

Eeva Talsi, seade Riivo Jõgi - "Maailm heliseb üle ilma" (põimik ansambli Curly Strings loomingust)

Heino Eller - "Kodumaine viis" tsüklist "Viis pala keelpilliorkestrile"

Helirežissöör oli Teet Kehlmann. Kontserti juhtis ja noorte muusikutega vestles Johanna Mängel.