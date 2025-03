Kuula uuesti: "Noorte stuudios" astus üles Lasnamäe muusikakooli sümfooniaorkester

Lasnamäe muusikakooli sümfooniaorkester asutati 2014. aasta septembris. Selles mängib 40 noort muusikut kooli õpilas- ja vilistlasperest, lisaks ka osad muusikakooli õpetajad. Orkestri esimene dirigent oli Jüri Schleifman. Hooajal 2017/18 juhatas orkestrit Hando Põldmäe, alates 2018. aasta sügisest on dirigent Imre Rohuväli.

Orkestri repertuaaris on olulisel kohal nii eesti muusika kui ka erinevate välisautorite teosed eri ajastutest ja stiilidest. Repertuaari valik on suuresti seotud hariduslike eesmärkidega. Orkester on esitanud ka Eesti autorite nüüdismuusikat, sealhulgas toonud esiettekandele Alo Põldmäe ja Neeme Arrase teoseid.

Kavas:

Tiina Kaukinen, Kaisa Kulhua - "Ystävät" ("Sõbrad")

Lepo Sumera, seade Ott Kask - Valss nukufilmist "Kevadine kärbes"

Neeme Arras, seade Imre Rohuväli - "Jul'ietta"

Neeme Arras, seade Imre Rohuväli - "Varraku valss"

Neeme Arras, seade Imre Rohuväli - "Nokturn"

Joseph Haydn - Kontsert klaverile in C, solist Diana Žatuchin (klaver), õpetaja Tiina Vurma

Madis Järvi - "Kui ma olin noor"

Eeva Talsi, seade Riivo Jõgi - "Maailm heliseb üle ilma" (põimik ansambli Curly Strings loomingust)

Kontserti juhtis ja noorte muusikutega vestles Johanna Mängel. Helirežissöör oli Ats Treimaa.