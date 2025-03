Kuula uuesti: "Noorte stuudio" avas Kuressaare muusikakooli sümfoniettorkester

Kuressaare südames kohtub iganädalaselt kirev ja lõbus Joosep Aaviku nimeline Kuressaare muusikakooli sümfoniettorkester, mida alates 2016. aastast juhib särtsakas ja nõudlik Itaalia dirigent Edoardo Narbona.

Orkester on aastate jooksul kujunenud kooli keskmeks, kus kohtuvad õpilased, õpetajad, vilistlased ja sõbrad ning kus tõsise töö ja harjutamise tulemusena õpitakse ühe tervikuna musitseerima ja sellest rõõmu tundma.

Kuressaare muusikakooli sümfoniettorkestri sooviks on haarata orkestri tegevusse võimalikult palju muusikakooli lapsi erinevatelt erialadelt. Lisaks noorte muusikute mitmekülgsele arengule kaasa aitamisele on üheks eesmärgiks ka orkestri ja pillimängu tutvustamine Saaremaa üldhariduskoolides. Kollektiiv usub, et orkestrimäng seob noori muusikaga ja inspireerib neid ning seda tuleks väärtustada. Ühtlasi tuleb nende sõnul julgustada kõiki, kes soovivad selles osaleda, et Eesti muusikakultuur oleks rikkalik ja jätkusuutlik.

Kava:

Lepo Sumera, seade Ott Kask - "Kevadine kärbes"

I. Kozlowsky, seade Edoardo Narbona - "Vana Tants", solist Rahu Niit (tšello), õpetaja Joel Nachtigall

Joseph Haydn, seade Edoardo Narbona - "Menuett" sümfooniast nr 100

Heino Eller, seade Edoardo Narbona - "Jutustus", solist Martis Leiner (klaver), õpetaja Lolita Äär

John Williams, seade Edoardo Narbona - "Raiders March", solist Albert Ormus (trompet), õpetaja Karlis Saar

Eduard Oja, seade Edoardo Narbona - "Eesti tants", solist Sander Lõbus (klaver), õpetaja Katre Roolaht



Kontserdi helirežissöör oli Teet Kehlmann, noorte muusikutega vestlesJohanna Mängel.