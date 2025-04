Eesti Filharmoonia Kammerkoor lõpetas Kristiina Poska juhatusel Lääne-Euroopa turnee

Flandria Sümfooniaorkester ja Eesti Filharmoonia Kammerkoor käisid juba kolmandat korda koos turneel. Seekord esitati koos Beethoveni 9. sümfooniat.

Ühine edu on tulnud just tänud Belgia orkestri peadirigent Kristiina Poskale. "Poska on eesti ja belgia kultuuri omavahel nii kenasti pannud koostööd tegema. Me oleme kolme korra jooksul esitanud väga erinevat repertuaari Eesti muusikast kuni klassikani välja, ja ma usun, et me oleme koostöös Flandria sümfooniaorkestriga nende kolme korra jooksul kümnetele tuhandetele inimestele erinevates saalides Belgias, siin Kesk-Euroopas, toonud uut muusikalist väärtust," kiitis Eesti Filharmoonia Kammerkoori tegevjuht Esper Linnamägi

2019. aastast Flandria sümfooniaorkestrit juhtinud Poska on tippvormis. "Võib-olla tõesti on see selline kulminatsioon meie koostööle. Võimalik, et ka minu koostööle orkestriga, kellega ma hakkan siin vaikselt otsi kokku tõmbama. Mul on nendega viimane hooaeg. Mina isiklikult naudin tohutult," sõnas dirigent.

Poolast pärit Belgia orkestri kontsertmeister Jan Orawiec hindab just võimalust koos musitseerida. "Harva on kuulda selliseid hääli, selliseid muusikuid, sellist ausust nende esituses," sõnas Orawiec.

Lähiriikide turnee viimane kontsert kõlas küll juba eile Hollandis, aga huvilised Eestis ei jää ka ilma. Sama kooslus tuleb publiku ette Tallinnas ja Pärnus aprilli keskel.