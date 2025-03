Esmaettekandele tuleb Kristjan Randalu sooloteos, soleerib Liisa Randalu

Rahvusvahelise haardega vioolamängijale Liisa Randalule tähendab koostöö vennaga ühelt poolt tervitatavat vaheldust ja teisalt ka väljakutset, sest džässimaailm erineb klassikalise muusika suunast.

"See on tegelikult nagu nii öelda meie maailmast väljas, alguses kindlasti pingutamine ses suhtes, et sellesse maailma sisse elada ja tegelikult on seal palju šanssi, et end vabaks lasta, aga tuleb tegeleda ja leida. See on lihtsalt teistsugune muusika ja kui sellesse sisse elada, siis täiesti võimalik on ka vabaks lasta, nii et mulle väga meeldib," ütles vioolamängija Liisa Randalu.

"Tegemist ei ole otseselt programmilise muusikaga, see narratiiv ei ole selge jutt, võib olla impulss, et kui me üksinda laval musitseerime, on ka selline monoloog või kõne publikule, sünergia tekib ikkagi kuulajaga, aga kuulaja ei sekku. Siis võib olla sealt samm tagasi, et kust see ainukõne algab, mõte sünnib ja kuidas ta oma peas vormub millekski suuremaks," selgitas helilooja ja pianist Kristjan Randalu.

Mustpeade majas tulevad ettekandele ka Randalu teosed "Sisemine turvapaik" ja "Sinu hommikuvalguse hetk", mida esitavad Eesti Filharmoonia Kammerkoor ning Tallinna Kammerorkester Tõnu Kaljuste juhatusel.

"Sinu hommikuvalguse hetk" valmiski Tõnu Kaljuste tellimusel ja selle taustaks on tarbimise hind keskkonnale. Mustpeade maja kontsert ilmub Kristjan Randalu autoriplaadina, aga millise plaadimärgi all, see on veel saladus.