Tõnu Kaljuste toob ülestõusmispühadel ettekandele James MacMilliani "Stabat materi"

Teost loetakse maailma parimate 21. sajandi klassikateoste hulka. Seitse aastat tagasi valis Vatikan selle oma esimeseks Sixtuse kabeli live-kontserdiks. Arvutite ja telerite vahendusel jälgis ajaloolist sündmust kümneid tuhandeid inimesi üle maailma. Muusika on loodud 13. sajandist pärit tekstile, mis kujutab Kristuse ema kannatusi oma poja risti jalamil. Sellega jutustab MacMillan loo kannatustest.

Tõnu Kaljuste osutas, et kõige erakordsem selle muusika juures on mitmekihilisus ja kirg, kuidas MacMillan end oma loomingus väljendab. "Suure reede muusikat on maailmas palju. James MacMillani loomingus on teosele "Seitse viimast sõna ristil" lisandunud "Stabat mater". Kui esimese teose helipilt on oma mitmekihilisuses nagu video, milles samaaegselt toimuvad mitmed tegevused, siis järgnev teos kulgeb samas kires ja kirevuses edasi," rääkis dirigent.

"Hea muusika teeb head, nagu mulle meeldib öelda ning kus see iganes sünnib, on tähtis seda märgata ja esitada," lisas Kaljuste.

Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Filharmoonia koostöös kultuurilehega Sirp kutsuvad seoses kontserdiga noori vanuses 16-26 aastat osalema ka esseekonkursil.

James MacMillan (s 1959) on maailmas kõrgelt hinnatud šoti helilooja. Eesti publik on tema loomingust seni kuulda saanud neljakeelse tekstiga koorisümfooniat Symphony No. 5 "Le grand inconnu" ("Suur tundmatu", 2018), mis autori enda juhatusel ja Eesti Filharmoonia Kammerkoori osalusel Eestis kõlas. Lisaks Lembit Petersoni lavastatud ooperit "Halastus", mida mängiti autori juhatusel ja Tallinna Kammerorkestri ning solistide Andrea Lauren Browni, David Hackstoni, Benjamin Kirki, Valter Soosalu ja Olari Viikholmi esituses 2023. aasta Birgitta festivalil.

MacMillani "Stabat materi" toovad 17. aprillil Tallinnas EMTA kontserdi- ja teatrimaja suures saalis ning 18. aprillil Tartus Pauluse kirikus esiettekandele dirigent Tõnu Kaljuste, Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Kammerorkester. Solistidena on laval Marie Roos, Yena Choi (sopranid), Cätly Talvik (alt), Danila Frantou, Raul Mikson, Toomas Tohert, Danny Zhizhong Xie (tenorid) ja Kim Sargsyan (bass).