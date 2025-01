Kontserdisari "Pöörane Bach" saab sel nädalavahetusel võimsa lõppakordi

Dirigent Tõnu Kaljuste sõnul sobivad 300 aastat tagasi kirjutatud palved kui valatult tänasesse päeva, kus sõjad, tulekahjud ja rasked haigused taas inimkonda laastavad. Kaasa teevad Eesti Filharmoonia kammerkoor ning solistid Yena Choi, Alvar Tiisler, Mati Turi ja Danila Frantou.

"Bachi kantaadid on kirjutatud väga erinevate kirikuaasta tähtpäevade puhul, aga uue aasta kantaadid on nagu kokkuvõtvad, mis annavad inimestele turvatunnet ja tuletavad meelde, et ükskõik missugused õudused maailmas eelmisel aastal on olnud, tuleb minna puhta lehena järgmisesse aastasse. Need palved, mis kantaatides on, on nagu eile kirjutatud. Nii et väga kaasaegsed, pidulikud ja palju positiivset energiat pakkuvad kantaadid. Ilus muusika!" ütles dirigent Tõnu Kaljuste.