Tallinna Kammerorkester toob publikuni uudisteosed tuubakontserdist progerokini

Tallinna Kammerorkestri homsel kontserdil jõuab publiku ette korraga kaks esiettekannet. Peeter Vähi uudisteos toob fookusesse haruldase soolopillina tuuba. Kontrabassimängija Jüri Lepa kirjutatud keelpillikvintett "Yes Yes or No Yes" on aga mõjutatud progerokiansamblist Yes.

Peeter Vähi teos "Canzone capricciosa" sündis noore tuubamängija, "Klassikatähtede" finalisti Toomas Oskar Kahuri tellimusel.

"Soolopillina orkestri ees kuuleb seda harva, eriti harva kuuleb seda Eestis. Mulle meeldib see lugu väga, see on huvitav, mitmekülgne ja väljendusrikas lugu, mida on põnev kuulata," kirjeldas Kahur.

Peeter Vähi kirjutas teose ärevail aastail, kus maailmas möllas Covid, millele järgnes Ukraina sõda.

"Praktiliselt iga nädal olid uued meeleolud, mingi õuduse tunne, ja siis oli ikkagi väga päikeseline, tekkisid omad isiklikud positiivsed emotsioonid. Need on kõik kokku sattunud ja mõnikord on kaheksa takti ühes meeleolus ja kaheksa takti teises meeleolus – sellepärast teatud kaleidoskoopilisus," rääkis Vähi.

Kontserdi teise uudisteosena kõlab progeroki ansamblist Yes inspireeritud orkestriteos, mille kirjutas Tallinna Kammerorkestri kontrabassimängija Jüri Lepp. "Ma ei ole püüdnud kopeerida teda, aga olen üritanud kasutada samu võtteid, sama stiili," sõnas Lepp.

Dirigent Rasmus Puuri sõnul on Jüri Lepa loos tugevalt tunda progeroki armastust ja väga head keelpillide tundmist.

"Olles algusest peale Tallinna Kammerorkestris mänginud ja tundes orkestrit ja mängijaid läbi ja lõhki, kirjutades partiisid konkreetsetele inimestele, siis on tõesti tunda sellist tema enda noorust, mida ta siis kajastab muusikas koos oma sõpradega," sõnas Puur.

"Mõlema uudisteose puhul on nii, et otsitakse uusi tahke, otsitakse uusi külgi, katsetatakse erinevaid karaktereid ja see mõjub väga-väga mänguliselt," lisas dirigent.

Kontsert toimub 9. mai õhtul Tallinnas Mustpeade majas