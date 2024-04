Rasmus Puur: elu mitmekesiselt elamine on kohutavalt inspireeriv

Juba varajasest noorusest mitmel rindel tegutsenud Rasmus Puur peab elu mitmekesiselt elamist väga inspireerivaks. "Mulle on siiamaani oluline, et elus oleks palju erinevaid tahke – et ma ei teeks ainult ühte asja, vaid mul on vaja, et oleks mitu erinevat asja korraga käsil," rääkis ta kultuurisaates "OP".

Kõige muu hulgas töötab Puur presidendi kultuurinõunikuna. "See tähendab seda, et sa peaksid kõik, mis puudutab kultuuri ja presidenti, kokku siduma," selgitas ta ning kiitis koostööd president Alar Karisega. "Mulle tundub, et praeguse presidendiga on see väga tore ja lihtne töö. Kui pärast mind tuleks uus nõunik, siis ma arvan, et tal oleks samamoodi hea töötada, sest presidendil on väga hea varasem kultuuriharjumus, talle on seda vaja."

Siiski nentis Puur, et nõuniku töö on võtnud ära osa tema loomingulisest ajast. "Inimese ressurss on tahes-tahtmata piiratud – see, kui palju ta ööpäevas jõuab, kui paljude failidega ta jõuab oma peas tegeleda. Nende maailmade ühendamine on keeruline, eriti kui neid maailmu on seal veel lisaks. Peab tasakaalu leidma, et sa ei muutuks ärevaks või kaootiliseks, sest see nõuab ka päris palju süvenemist – presidenditöös sa ei saa eksida, sa pead olema väga hästi ette valmistatud. See nõuab tähelepanu," rõhutas ta.

Mai alguses toimub Puuri esimese sümfoonia esiettekanne. Puur rääkis, et Eesti Riiklik Sümfooniaorkester ja Olari Eltsi tellisid temalt sümfoonia mitu aastat tagasi.

"Kui ma õppisin vahetusüliõpilasena Soomes, kohtusin seal Olari Eltsiga, kes käis Soomes juhatamas – seal tuligi see jutuks. Ma olin võib-olla ise ka kuskil öelnud, et see oleks huvitav asi, mida proovida, sest sellist puht sümfooniaorkestrile kirjutatud pikemat lugu ma ei ole kirjutanud," meenutas ta ning lisas, et sümfoonia kirjutamine oli hea võimalus ennast uuest küljest proovile panna. "Kas see õnnestub ja kui hästi õnnestub, seda me ei tea, aga enda jaoks sain sellega hakkama."