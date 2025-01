VHK keelpilliorkester esitleb Rudolf Tobiase muusikaga autoriplaati

VHK keelpilliorkestri dirigent Rasmus Puuri sõnul on Eesti esimese professionaalse helilooja muusika salvestamine olnud noortele ühtaegu nii hariv kui ka väljakutsuv. "Rudolf Tobiase muusika esitamine, rääkimata salvestamisest, on olnud ühele noorteorkestrile paras katsumus. Ühest küljest on ta tehniliselt nõudlik, sest mõeldud paljuski professionaalsetele muusikutele mängimiseks, teisalt on iga sellise autoriplaadi tegemisega selgunud, et alles plaadisalvestusel peensusteni minnes ja detaile lihvides hakkab selginema ka autori mõttemaailm."

VHK keelpilliorkestri kontsertmeister Nora Tamra tõi välja, et Tobiase muusika on emotsionaalset pingutust nõudev: "Tema muusikas võivad erinevad meeleolud kiiresti ja äkiliselt vahelduda, mis nõuab mängijalt suurt keskendumist ja enesekindlust — kui see aga õnnestub, siis avaneb selle muusika piiritus ja tunglev jõud."

Puur lisas, et Tobiase muusika avanemine võtab aega. "Mul on hea meel, et selle teekonna ette võtsime ning Tobiase muusikaga rammu katsusime See on arendav ja avab meile meie professionaalse muusika päris algusleheküljed," sõnas ta.

Albumil kõlavad keelpilliorkestri seaded Tobiase vaimulikest ja ilmalikest teostest, nii tema kammerteostest kui ka koorimuusikast, teiste seas osad keelpillikvartetist nr 2, "Eks teie tea", "Otsekui hirv", "Noored sepad" ja teised.

Kontserdid toimuvad 30. jaanuaril Mäetaguse kultuurikeskuses, 31. jaanuaril Järvakandi kultuurihallis ning 2. veebruaril Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis.