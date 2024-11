Kadri Hundi autorikontserdil kõlavad tema koorilaulud orkestriseades

Laulja, helilooja ja koorijuht Kadri Hundi loomingut läbi aastate esitavad kontserdil tema juhatamisel toimivad ja ka külaliskoorid. Orkestrina teeb kaasa VHK keelpilliorkester Rasmus Puuri juhatusel. Hundi muusika on esmapilgul lihtne, sest seda kannab meloodia. Samas on selles aga ka palju särtsu ja kooril tuleb pingutada, et see välja laulda.

"Kuna ma ei ole diplomeeritud kõrgharidusega helilooja, pean rohkem töötama südamega ja siis need oskused tulevad sealt järgi, kogu see muusika. Nii et tegelikult lähtun tundest, mõttest, vajadusest midagi väljendada ja siis see helikeel kuidagi antakse sellele juurde, siis on ainult tehnika küsimus, milliseks see vormistada, kas see on mitmehäälne koorilaul või ühehäälne," ütles Hunt.

Dirigent ja helilooja Rasmus Puur on Hundi laule laulnud juba lapsepõlves mitmes kooris, nüüd saab ta neid dirigeerida orkestri ees.

"Kui ma praegu neid lugusid kuulen, on nad peas, mis tähendab seda, et Kadri helikeel on väga kergesti haaratav, ta on niivõrd läbi tunnetatud, niivõrd meile omane, et ta jääb sind kuidagi saatma, ja tuleb välja, et kogu eluks nagu siin proovis selgus," ütles Puur.

Kadri Hundi juhatada on Eesti Raadio laste laulustuudio koorid ja Püha Miikaeli poistekoor. Hundi sõnul meeldib talle töötada eelkõige noortega, sest see lubab rohkem katsetada.

"Täiskasvanud inimesed on ka väga mängulised, kui see külg nendes üles leida, aga noored ja lapsed on selles eas, kus neid saab veel väänata ja kraapida sügavamale, kuidas me selle meeleolu kätte saame, ja mida me veel selle asjaga saame väljendada, neil ei olegi puht tehnilisi oskusi, aga justnimelt läbi selle emotsiooni võib noortega väga palju korda saata," ütles Hunt.