VHK keelpilliorkester pühendab Tobiase 150. sünniaastapäevale kontserdid

Vanalinna Hariduskollegiumi muusikakooli õpilastest koosnevas keelpilliorkestris musitseerivad noored vanuses 13–19 aastat. Orkester on valdavalt keskendunud eesti muusika esitamisele ning pühendanud seni kontserte näiteks Ester Mägi, Arvo Pärdi, Erkki-Sven Tüüri ja Tõnu Kõrvitsa loomingule, lisaks andnud välja albumid Mart Saare, Cyrillus Kreegi ja Veljo Tormise muusikaga.

Alanud nädala lõpus annab orkester sedapuhku kontserte eesti rahvusmuusika rajaleidjaks nimetatud Rudolf Tobiase loominguga, tähistades nii ka helilooja 150. sünniaastapäeva.

Rudolf Tobias oli mitmes muusikažanris Eesti esimene – tema sulest pärineb esimene sümfooniline teos, esimene kantaat, esimene klaverikontsert, esimene klaverisonaat, esimene keelpillikvartett, esimene oratoorium ning esimene programmiline helitöö.

VHK keelpilliorkestri dirigendi Rasmus Puuri sõnul on rännak eesti professionaalse muusika algusesse olnud ääretult huvitav. "Esimene on alati raske olla – need probleemid, põrkumised ja raja leidmised on meile teadmata ning ainult kujuteldavad," sõnas Puur. "Aga on huvitav tajuda neid mõjutusi, millest Rudolf Tobiase muusika impulsse sai, ja otsida aja jooksul välja kujunenud eestilikkust juba ka tema muusikast. See on üks põnev avastamine!"

Kontsertide kavas kõlavad keelpilliorkestri seaded Tobiase vaimulikest ja ilmalikest teostest. Ettekandele tulevad teiste seas osad keelpillikvartetist nr 2, koorimuusika klassikast "Eks teie tea", "Otsekui hirv", "Noored sepad", laste klaveripalad "Talveunelm", "Sügistuul" ja paljud teised.