Rudolf Tobiase uurija Eerika Eensalu: Tobias ise väga kedagi ei kiitnud

Kogumikus on avaldatud kõik säilinud Rudolf Tobiase kirjad, mis on pärit ajavahemikust 1896 kuni 1918, valdav osa neist kirja pandud pärast 1908. aastat, mil Tobias oli suundunud elama Saksamaale. Eensalu tugineb oma uuringutes ka Elke Voelkeri saksakeelse doktoritöö põhjal koostatud raamatule "Helilooja Rudolf Tobias. Sissevaade ellu ja loomingusse'' ning Rudolf Tobiase enda poolt kirjutatud muusikakriitikat koondavale kogumikule ''In puncto musicorum'', kus leiduvad kõik seni teadaolevad helilooja artiklid, mis hõlmavad ajavahemikku 1900-1918.

Eensalu sõnul oli Robias vaikne ja tagasihoidlik inimene. Loomingut puudutavas osas ilmnes tema hinnangul sütitatus. "Teda võidi pidada isegi lühikese süütenööriga inimeseks, kes endale ka karme väljaütlemisi lubas ja keskpärasusega muusikas ei rahuldunud," ütles ta ja tõi välja, et Tobiase oli kriitiliselt meelestatud Peterburi Jaani kiriku koori osas, kes tema keerulisi teosed ära laulda ega tema ootustele vastata ei suutnud.

Kui kõrvale jätta Mart Saar, keda Rudolf Tobias pidas geeniuseks ning kellele lootis Tobias ka Berliinis elades teed sillutada, siis palju kiidusõnu Tobiasel oma kaasmaalastest heliloojatele ei jätkunud. "Tobias ise väga palju kedagi ei kiitnud. Kiidusõnu leidus tal vähestele, üks nendest oli Mart Saar, kellest ta väga lugu pidas ja lootis, et kui ta Berliini läheb, siis sillutab tee ka Mart Saarele, et tema ka jõuaks Euroopasse. Mida ei juhtunud, Mart Saar jäi väga Eesti-keskseks," sõnas Eensalu.

Lauljana peab Eensalu Rudolf Tobiase teoseid keerulisteks ja täheldas sarnasusi Max Regeriga, kelle teostele on samuti omane helistiku muutumine iga paari takti tagant.