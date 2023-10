Arne Mikk: oluline on teada, milline on olnud Tobiase roll meie muusikaloos

Kultuuritegelane Arne Mikk rõhutas Klassikaraadio saates "Delta", et oluline on teada, milline on olnud Eesti esimese akadeemilise helilooja Rudolf Tobiase roll Eesti muusikaloos.

1. oktoobril pälvisid Arne Mikk ja Enn Kunila Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali tunnustuspreemia enneolematu eesti muusika peo korraldamise eest Hiiumaal.

Kunila tunnistas, et ei osanud iial ette kujutada, et ta muusikapreemia pälvib. Muusikaarmastuse sai Kunila enda sõnul kaasa kodust. "Mu perekond oli väga kultuurilembene ja ma arvan, et mu muusikaarmastuse alged on seal," ütles Kunila. Ka Arne Mikk rääkis, et tema kodus oli rohkelt heliplaate ning ta isa mängis bassi kohaliku puhkpilliorkestris.

Hiiumaaga on aga mõlemat meest sidunud aastakümnetepikkune suve-hiidlase suhe. Nõukogude perioodil oli Hiiumaale pääsemine raskendatud, vajalikud olid küllakutsed ja eriload, aga kui ükskord pärale jõuti, oli see üks täiesti teistmoodi tunne. "Hiiumaal on eriline olemine, kõik mured ja vaevad jäid korraga selja taha ja Hiiumaal on vaikus," ütles Mikk.

Kunila jutustas, kuidas 1990ndateks oli elu paisanud ta elama Lasnamäele, seal elades oli aga sisemine äng väga suur. "Tuli leida mingi lahendus, selleks sai Hiiumaa," rääkis Kunila, "mind võlub Hiiumaa loodus."

Just Hiiumaal saidki Arne Mikk ja Enn Kunila aastate eest ka sõpradeks, kui neid maalikunstnik Olev Subbi omavahel tutvustas.

Rudolf Tobiase sünniaastapäeva suurejoonelise tähistamise idee sündis poolteist aastat tagasi Enn Kunilal. Hiiumaal on Kunila sõnul kõik miskitpidi Tobiasega seotud ja tema muusika fänne on palju. "Kultuuri armastava inimesena oli loogiline, et Tobiase tähtpäeva tuli eriliselt tähistada. Nii otsisingi üles Arne Miku ja nagu Arne puhul ikka, siis kõik sujus," meenutas Kunila.

Hiiumaal toimunud muusikafestival oli tegijate sõnul erakordselt publikurohke. "Väga tore oli ka see, et kõik muusikud, keda me esinema kutsusime, süttisid kohe ideest ja tulid kohale," rõõmustas Kunila. "Kõik üheksa kontserti õnnestusid," oli Mikk uhke.

Saates räägiti ka Rudolf Tobiase loomingulisest pärandist ja selle mõjust tänasele muusikale. "See on väga oluline, et me teaksime, milline on olnud Tobiase roll meie muusikaloos," ütles Mikk.

"Mulle tundub, et Tobiase looming kõlab eriti kaunilt just kirikutes," rääkis Kunila. "Kärdla kirikus on väga hea akustika, Tobiase muusika kõlas seal suurepäraselt. On tore, et Hiiumaal on paik, kus vaimulik klassikaline muusika saab kõlada."

Saatekülalised kuulasid hiljuti Tobiase oratooriumi "Joonase lähetamine" ettekannet ja kiitsid dirigent Tõnu Kaljustet suure tehtud töö eest. "Kahju, et Tobias ise oma suurteost oma elu ajal ei kuulnud, selle esiettekanne Leipzigis ju ebaõnnestus. Aga kunst elab edasi ja see oratoorium on kõige suurem mälestusmärk kogu Tobiase perekonnale," leiab Mikk.