Muusikaelu võtmefiguurid avavad uues saates Rudolf Tobiase fenomeni

Rudolf Tobiase 150. sünniaastapäeva puhul valmiv kultuurilooline portreesaade uurib, kuidas kujunes heliloojast sedavõrd märgiline muusikaelu mõjutaja, et tema pärand elab jätkuvalt nii kodumaiste orkestrite repertuaaris kui ka Euroopa muusikakeskuste huviorbiidis. Kuidas sai Käina paljulapselisest köstriperekonnast pärit noormehest maailmakodanik, kelle looming ja tormiline isiksus on jätnud kustumatu jälje eesti kultuurilukku?



Saate autor Joonas Hellerma harutab Rudolf Tobiase fenomeni lahti külastades Hiiumaad ja Laulasmaal asuvat Pärdi keskust. Tema loomingut ja lugu avavad Tobiase muusika esitajad, lähikondsed, piibli- ja muusikauurijad. Värskelt valminud saates mõtestavad Tobiase pärandit suurkujud Neeme Järvi ja Tõnu Kaljuste, muusikateadlane Nora Pärt, Tobiase lapselaps Maaja Duesberg-Roosi, Tobiase uurija Elke Voelker ning Hiiumaal toimuvate muusika pidupäevade eestvedajad Arne Mikk ja Enn Kunila.



Saade "Tobiase torm ja tung" on ETV eetris esmakordselt reedel, 16. juunil kell 20.15. Tobiase 150. sünniaastapäeva pidustused jätkuvad reedel ka Klassikaraadios, kus algusega kell 18 jõuab eetrisse Tobiase pidustuste raames toimuv kontsert rahvusvaheliselt hinnatud bassi Ain Angeriga eesotsas. Temaga koos on Kärdla kirikus laval noorema põlvkonna andekad instrumentalistid - viiuldaja Mari Poll ja pianistid Mihkel Poll ning Johan Randvere. Kontserdi salvestab ka ETV.