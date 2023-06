Galerii: Kärdla kirikus kõlas Hiiumaa heliloojate looming

Kontserdil astusid üles XV Rudolf Tobiase nimelise klaveriõpilaste konkursi laureaadid ning kammekoor Collegium Musicale, mida juhatas dirigent Endrik Üksvärav.

Esitamisele tuli nii Rudolf Tobiase, Erkki-Sven Tüüri, Marianna Liigi kui ka Lauri-Dag Tüüri looming.

"Loomulikult on igal heliloojal oma helikeel, kuid kindlasti on neid ühendavaks märksõnaks kaasaegsus. Rudolf Tobias oli heliloojana ajast ees ja on kaasaegne veel tänagi. Sama võib öelda ka teiste Hiiumaa heliloojate kohta," rääkis Üksvärav.